Một chút mộng mơ để tự tin đi đến tương lai

Em sống ở quận 1, Sài Gòn cùng mẹ và đã ly hôn, cuộc sống giờ ổn định và muốn có người cùng sẻ chia.

Em thuộc kiểu người sống lý trí nhưng giàu cảm xúc, ít nói, không giỏi bắt chuyện, biết lắng nghe. Em sinh ra trong gia đình có hai chị em, ở nông thôn, cả tuổi thơ gắn liền với đồng ruộng. Ngày còn trẻ, em cũng có nhiều dự định mộng mơ cho tương lai, nhưng biến cố đến dồn dập nên không thực hiện được những mơ mộng tuổi trẻ đó nữa.

Giờ tuổi xuân qua rồi, em nhận ra mình đã bước qua những năm tháng đẹp nhất đời người mà vẫn lẻ loi. Giờ đây mọi thứ đã ổn định, dù thiếu nhiều thứ nhưng cuộc sống vẫn phải tiếp tục vì phải chăm sóc người thương mình. Mẹ cũng mong em tìm được bến bờ hạnh phúc nên hôm nay hy vọng có người kết nối qua đây. Em thích đi chùa tìm sự bình an, hay tham gia hoạt động thiện nguyện để được sẻ chia. Khi một mình, em đọc sách, dọn dẹp nhà cửa, ngồi thiền tìm sự yên tĩnh và một cái nhìn mới về cuộc sống.

Hy vọng gặp được anh chững chạc có định hướng rõ ràng, ấm áp biết trân trọng gia đình. Chỉ cần anh dành thời gian cho em, em tin cả hai sẽ có với nhau những điều đáng ra phải có.

