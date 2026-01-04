Một câu chuyện bắt đầu từ sự chân thành và tử tế

Nếu lá thư này đủ duyên kết nối mẹ và ba con, vài năm nữa mẹ có thể kể con nghe rằng mẹ gặp ba theo một cách rất đời.

Giữa Sài Gòn đông người, mẹ 33 tuổi, đang đi tìm một mái nhà đúng nghĩa cho riêng mình. Mẹ có công việc nhà nước ổn định, sống và làm việc ở đây đủ lâu để hiểu rằng hạnh phúc không cần ồn ào rực rỡ, chỉ cần đúng người và đủ chân thành. Mẹ không giỏi phô trương, ngoại hình ưa nhìn, dễ mến theo kiểu khiến người đối diện cảm thấy an tâm. Mẹ coi trọng tình cảm gia đình, sống sạch, tam quan rõ ràng, tử tế từ những điều nhỏ nhất. Mẹ tin vào sự thủy chung ngay từ bước tìm hiểu, yêu những điều rất bình dị như bữa cơm nhà, một cuộc trò chuyện cuối ngày, hay chỉ đơn giản là cảm giác có người để cùng im lặng mà vẫn thấy đủ đầy.

Mẹ khá ít nói, nên nếu sau này con hỏi vì sao ba luôn là người chủ động, chắc là vì mẹ nói ít thật và việc viết lá thư này cho ba con đã là cả một "kỳ tích" đối với mẹ rồi. Mẹ tìm ba của con, một người sinh năm 1983–1991, chưa lập gia đình, công việc ổn định, đang sống và làm việc tại Sài Gòn hoặc Bình Dương. Ba không cần phải hoàn hảo, chỉ cần là người đàn ông tử tế, chín chắn, biết trân trọng gia đình và nghiêm túc khi bước vào một mối quan hệ. Nếu ba cũng tin rằng tình yêu bền lâu được xây từ những điều rất giản dị, biết đâu hành trình làm ba của con sẽ bắt đầu từ lá thư nhỏ này, để sau này trở thành một câu chuyện rất đời mà mẹ kể cho con nghe.

