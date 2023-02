Một cái ôm có thể cứu vãn hôn nhân

Cho dù cuộc hôn nhân của bạn đang rất nhạt nhẽo, thậm chí gần tan vỡ, những điều sau đây có thể giúp đưa các bạn trở lại với nhau.

Tình yêu ban đầu rất thú vị, nồng thắm nhưng vài năm sau, một số người bắt đầu cảm thấy bực bội với người bạn đời thường quên rửa bát hay người chồng bỏ đi nhậu trong khi vợ chuẩn bị bữa tối.

Cuộc hôn nhân của bạn đã già cỗi và cách nào để hồi sinh?

1. Phiêu lưu mới mẻ

Năm 2019, tiến sĩ tâm lý Amy Muise, Đại học York ở Toronto, đã công bố một nghiên cứu rằng "tham gia vào các hoạt động mới lạ với bạn đời có thể khơi lại cảm giác đam mê ban đầu".

Trong 21 ngày, 118 cặp đôi từ 19 đến 74 tuổi đã ghi lại hoạt động của họ và điền vào bảng câu hỏi đánh giá mức độ hài lòng với mối quan hệ tại thời điểm đó. Kết quả, những người đã có một việc gì đó làm cùng bạn đời trong ngày sẽ cảm thấy hài lòng hơn với mối quan hệ của mình, đồng thời gia tăng ham muốn.

Một nghiên cứu trước đây của nhà tâm lý học Charlotte Reissman, Mỹ, được công bố trên Tạp chí Mối quan hệ Xã hội và Cá nhân, đã phát hiện các cặp đôi thử một hoạt động mới thú vị kéo dài 90 phút mỗi tuần, trong 10 tuần, mô tả họ hạnh phúc hơn so với các cặp dành cùng khoảng thời gian này để theo đuổi những hoạt động thoải mái của cá nhân.

Những người tham gia tự chọn các hoạt động và yêu cầu duy nhất là phải ngoài thói quen thông thường. Qua đây, nhà tâm lý học Eli Finkel, giáo sư Đại học Northwestern (Mỹ) từng gợi ý trong cuốn sách hôn nhân của mình rằng, các đôi theo đuổi những hoạt động như vậy hàng tuần hoặc lâu hơn sẽ mang lại những lợi ích đáng kể cho mối quan hệ.

2. Đụng chạm âu yếm

Một nghiên cứu năm 2016 về các cử chỉ đụng chạm âu yếm của nhà tâm lý học Brett K. Jakubiak và Brooke C. Feeney, Đại học Syracuse (Mỹ), đã cho các đôi xem một đoạn phim dài 10 phút, sau đó hướng dẫn họ chạm vào bạn đời như nắm tay, choàng qua vai, hoặc ngồi gần. Những cặp có tiếp xúc cơ thể cho biết họ cảm thấy an toàn hơn trong mối quan hệ so với những cặp không có, ngay cả khi họ biết cử chỉ đó là bắt buộc của các nhà nghiên cứu.

Các nhà khoa học thấy rằng sự đụng chạm trìu mến cũng làm tăng nồng độ oxytocin của vợ chồng, một loại hormone liên quan đến sự gắn kết.

"Nói cách khác, một cái đụng chạm đúng lúc (như sờ, nắn, ôm...) có thể khiến bạn có hưng phấn", Finkel nói.

3. Đi chơi với cặp đôi khác

Nhà tâm lý học Richard Slatcher, Đại học Georgia (Mỹ), cho biết đi chơi các cặp đôi khác không chỉ vui, mà thực sự cải thiện mối quan hệ của bạn.

Trong một nghiên cứu của Richard Slatcher với giáo sư mối quan hệ Keith M. Welker của Đại học Colorado, các cặp cùng chơi một trò chơi và sau đó trả lời các câu hỏi bộc lộ bản thân. Những cặp hẹn hò đôi (trước đây họ chưa từng gặp nhau), cho biết cảm thấy đam mê, lãng mạn dành cho bạn đời của mình hơn những người hẹn hò đơn.

Lý do, theo Slatcher là "sự phản ứng của cặp kia là một gợi ý tinh tế rằng họ thích các bạn là một cặp, hoặc thích người bạn đời của bạn. Đồng thời giúp một người cảm thấy mối quan hệ và người bạn đời của mình thật tuyệt".

Sau đại dịch, các kỹ năng xã hội của chúng ta có thể bị han gỉ. Nhưng có những lợi ích đã được chứng minh khi ra ngoài và giao lưu với tư cách là một cặp: Bạn sẽ không chỉ gặp gỡ những người mới và thú vị mà còn khám phá lại người cũ theo cách thấy họ hấp dẫn hơn.

4. Đầu tư vào bạn thân

Không chỉ những người bạn mới mang lại lợi ích cho hôn nhân của bạn mà bạn thân cũng có thể. Trong cuốn sách của mình, Finkel gợi ý nên có những người bạn thân bên ngoài để đáp ứng nhu cầu xã hội của chúng ta. Điều này không có nghĩa vợ/chồng không thể là người bạn tốt nhất của ta, chỉ là không nên là người bạn duy nhất.

Ngày càng có nhiều căn cứ khoa học cho thấy nên có nhiều người quan trọng khác trong cuộc sống, những người có quan hệ với chúng ta theo những cách riêng biệt và giúp chúng ta đáp ứng những nhu cầu riêng biệt. "Điều này giúp tăng cường sức khỏe tâm lý và thể chất nói chung, cho dù bạn đã kết hôn hay độc thân", Finkel nói.

Một nghiên cứu kéo dài 9 tháng mà Finkel tiến hành cùng với Elaine O. Cheung, Đại học Northwestern, đã chỉ ra việc có những bạn thân cũng "thúc đẩy hạnh phúc của chính mình và đối tác của mình trong mối quan hệ, thậm chí giảm khả năng chia tay".

Điều đó có nghĩa, bạn có thể có một người bạn thân cùng chạy bộ, một người thích tám chuyện, hoặc người giỏi cổ vũ thành công công việc, sẽ san sẻ bớt "gánh nặng" giúp vợ/chồng bạn, để người bạn đời không phải làm tất cả các nhiệm vụ đó. Song, đừng gần gũi với bạn bè bằng bạn đời.

5. Tình dục mỗi tuần một lần

Tần suất rất quan trọng, không phải lúc nào nhiều hơn cũng tốt hơn. Một nghiên cứu năm 2016 do Amy Muise, Đại học York ở Toronto đứng đầu, đã chứng minh các cặp đôi làm "chuyện ấy" mỗi tuần một lần báo cáo mức độ hài lòng trong mối quan hệ cao hơn. Nghiên cứu không tìm thấy tần suất tăng dẫn đến sự hài lòng hơn.

Khi một cặp đôi quan hệ tình dục, họ sẽ có cảm giác hưng phấn, gắn kết hơn về mặt cảm xúc với đối tác của mình và hài lòng hơn về mối quan hệ trong suốt 48 giờ. Các chuyên gia cho đây là một khoảng thời gian khá dài.

Vậy để duy trì những cảm xúc tốt đẹp về người bạn đời và mối quan hệ của mình, hãy duy trì chuyện ấy mỗi tuần một lần.

