Một cái bụng đói và trái tim đầy tò mò tìm nửa yêu thương

Gửi lời chào thân thiện đến em – cô gái mà anh mong ngóng từng ngày.

Sài Gòn giấu em kỹ quá, nên đến bây giờ anh vẫn lủi thủi đi làm về một mình và tự làm mình vui mỗi khi cuối tuần tới. Thú thật là anh cũng đã trải qua một (vài) mối tình, nên nhận ra tình yêu là thứ làm mình vui vẻ và phấn khởi mỗi khi có được.

Giới thiệu đôi chút về bản thân: anh sinh năm 1992, cao 1m65, nặng 50 kg, sinh ra và lớn lên ở Sài Gòn. Anh làm trong ngành logistic về kho bãi và vận chuyển với mức lương, tài chính ổn định.

Anh hướng nội, không hút thuốc, không gia trưởng, không cờ bạc rượu chè bê tha, biết nấu cơm và làm việc nhà. Anh có vài ước mơ là cùng nắm tay em dạo quanh Sài Gòn, tìm kiếm những quán ăn quen thuộc, hoặc lâu lâu cùng nhau phượt ra khỏi Sài Gòn để đến nơi hít thở không khí trong lành. Có dịp, hai mình sẽ tâm sự nhiều hơn nha em.

Về em, anh cũng không yêu cầu gì nhiều, chỉ cần có công việc mình yêu thích, được là chính mình khi hai đứa cùng ngồi trò chuyện với nhau, biết quan tâm, chia sẻ.

Đôi lời về anh, nếu em thấy có thiện cảm, mình cho nhau cơ hội cùng tìm hiểu em nhé.

Mong thư em.

