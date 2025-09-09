Một bức thư nhỏ ngày mưa

Em muốn một lần cùng người mình yêu tiến vào lễ đường, rồi cùng nhau sống mấy chục năm tươi đẹp.

Bây giờ cũng đã khuya. Em có thói quen ngắm bầu trời trước khi ngủ. Phòng ngủ của em có một cửa kính lớn nhìn ra trời đêm, có hôm đầy sao, có hôm trăng sáng, còn như tối nay lại mưa lất phất. Từ chỗ em có thể nhìn xuống thấy hai người ngồi ở trạm xe buýt, chẳng đợi xe, chắc chỉ đang trú mưa, trông rất dễ thương. Bất chợt em nghĩ đến mình, rằng những khoảnh khắc trong đời, dù vui hay buồn, em đều khao khát được sẻ chia cùng một người đặc biệt.

Em nghĩ mình đã có một thanh xuân rực rỡ: học tập, làm việc, cống hiến và yêu hết mình. Vài ngày nữa, em sẽ bước sang tuổi 31 - độ tuổi em cảm nhận mình đã trưởng thành và chín chắn hơn trong nhiều mặt của cuộc sống. Em gắn bó với Sài Gòn từ những năm đại học và dự định sẽ tiếp tục gắn bó lâu dài, trừ khi một ngày nào đó em và người đặc biệt quyết định cùng nhau viết tiếp câu chuyện ở một thành phố khác. Em vẫn tin rằng mọi điều đều có thể xảy ra. Niềm tin ấy đã chắp cánh cho em rất nhiều trong cuộc đời.

Ngoài việc tự lo cho bản thân và chăm sóc gia đình, em còn muốn góp sức cho cộng đồng. Cấp hai, em đã lên tiếng bảo vệ quyền trẻ em; thời sinh viên, cuối tuần em thường đến Bệnh viện Ung bướu và Bệnh viện Nhi đồng 2. Sau này đi làm, em vẫn tham gia vài dự án vùng cao, bảo trợ một gia đình SOS ở quê. Sinh nhật này, em đã nhờ bạn bè và đồng nghiệp thay vì mua quà cho em thì hãy đóng góp cho một quỹ trẻ em. Em không kể để khoe đâu, mà thật sự chỉ muốn chia sẻ rằng em rất biết ơn vì những gì mình đang có.

Hiện tại, em là quản lý cấp trung, công việc cho em sự linh hoạt và môi trường năng động. Em thấy mình đẹp dù là khi ra ngoài, khi ở công ty, khi skincare ngắm mình trong gương, cả lúc cười vui hay lúc khóc, lúc thanh lịch hay quyến rũ, em đều thấy đó là chính mình. Càng trưởng thành, em càng trở về với sự tự nhiên của người phụ nữ: dịu dàng, chậm rãi và nữ tính hơn. Mái tóc em từng thử đủ kiểu nay đã quay về đen dài truyền thống. Sự hiếu thắng thời tuổi trẻ cũng dần nhường chỗ cho sự bao quát và thấu đáo hơn. Em có thể nói chuyện thoải mái với hầu hết mọi người, từ cô bán hàng rong, anh tài xế cho đến những người ở vị trí cao, bởi em thật sự tò mò, chân thành và muốn thấu hiểu.

Có thể đọc đến đây, mọi người sẽ nghĩ em hướng ngoại, nhưng thực ra em lại nạp năng lượng khi ở một mình. Một ngày nghỉ thường bắt đầu từ sáu giờ sáng: em đi bơi, rồi ra chợ mua đồ ăn và vài nhành hoa mang về cắm. Em thích xem phim, thỉnh thoảng nấu món gì đó đặc biệt để mời bạn bè đến, hoặc cũng có khi chỉ một mình ngồi ngẫm nghĩ về bản thân, lên kế hoạch một thứ gì đó. Có lúc em tự mở một buổi "live show" ở phòng khách, tự xem mình là ca sĩ vừa hát vừa nhảy, khán giả là bé mèo cứ meo meo khen em hát hay nhảy đẹp.

Tuy vậy, cũng có những khi em cô đơn. Lúc vui nhất hay buồn nhất mà có ai đó để em líu lo kể lể, "anh ơi anh à", thì tuyệt biết mấy. Nếu những mục tiêu khác đều thực hiện được nhưng không thể xây dựng một gia đình riêng, với em vẫn chưa trọn vẹn. Em khao khát được sẻ chia cuộc sống với một người đặc biệt, muốn một lần cùng người mình yêu tiến vào lễ đường, rồi cùng nhau sống mấy chục năm tươi đẹp. Chỉ cần tưởng tượng thôi, em đã tràn đầy hy vọng cho tương lai ấy rồi.

Em mong anh đọc thư này với sự trân trọng, bởi đó cũng chính là nền tảng đầu tiên em tìm kiếm ở một người đàn ông: sự trân trọng dành cho người phụ nữ mà anh muốn gắn bó. Ngoại hình không quá quan trọng, chỉ cần cao hơn em một chút (em cao 1m60). Quan trọng là anh nhân hậu, bản lĩnh và có tài chính vững chắc. Em có thể tự lập và cũng có thể cùng anh gây dựng thêm, nhưng em muốn anh là người đủ khả năng chăm lo cho gia đình. Anh đừng làm việc thâu đêm suốt sáng để còn dành thời gian cho em và gia đình, đừng để công việc chiếm hết mọi khoảnh khắc đáng quý. Em vốn rất cân bằng giữa công việc và đời sống, nên mong anh cũng sẽ như vậy.

Tiêu chuẩn thì có thể nhiều, nhưng sau cùng cũng không bằng sự cảm tình khi gặp gỡ. Em chỉ chia sẻ vài điều mình thật sự xem trọng và không thỏa hiệp, để nếu một ngày anh đọc được và thấy có chút đồng điệu sẽ viết thư cho em.

Cảm ơn mọi người đã dành thời gian đọc những dòng trải lòng này.

Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ