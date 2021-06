Một bệnh nhân TP HCM cai ECMO, hai ca nặng Bắc Giang ra viện

"Bệnh nhân 2983" tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP HCM hôm nay được cai ECMO sau 26 ngày điều trị. Hai bệnh nhân từng nặng ở Bắc Giang được tuyên bố khỏi Covid-19, xuất viện.

Tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Văn Vĩnh Châu, Giám đốc Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP HCM, ngày 10/6, cho biết "bệnh nhân 2983" hiện tỉnh táo, sinh hiệu ổn, tiếp tục điều trị kháng sinh, tập vật lý trị liệu phục hồi chức năng phổi.

Nữ bệnh nhân 65 tuổi được chuyển từ An Giang đến TP HCM, ngày 13/5 trong tình trạng suy hô hấp nặng, điều trị kéo dài nhiều ngày không cải thiện, tổn thương phổi do hội chứng suy hô hấp cấp tiến triển (ARDS) nặng. Bệnh nhân có bệnh lý nền tiểu đường, tăng huyết áp. Trên đường chuyển viện, đội phản ứng nhanh Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP HCM phải tham gia hỗ trợ nhằm bảo đảm an toàn.

Từ lúc tiếp nhận, các bác sĩ nhận định đây là bệnh nhân rất nặng, nguy kịch, tiên lượng rất xấu. CT-Scan ngực ghi nhận tràn khí màng phổi bên phải, nhu mô phổi chỉ còn khả năng hoạt động 10-20%, nhiều kén khí dọa vỡ. Xét nghiệm RT-PCR dương tính nCoV kéo dài sau hơn ba tuần nhiễm bệnh.

Bệnh nhân được can thiệp ECMO từ khi nhập viện, thở máy và chăm sóc tích cực trong buồng áp lực âm liên tục. "Tình trạng phổi tổn thương không kém 'bệnh nhân 91' - phi công Anh, lúc trước", bác sĩ Châu từng nói, ngày 29/5.

Ngày 9/6, bệnh nhân tỉnh táo, tiếp xúc tốt, sinh hiệu ổn định, tổn thương phổi cải thiện dần, dấu hiệu nhiễm trùng đã được kiểm soát tốt. Các bác sĩ quyết định cho bệnh nhân ngưng ECMO, tiếp tục các điều trị hỗ trợ khác, nhất là tập vật lý trị liệu nhằm giúp cho bệnh nhân hồi phục và xuất viện trong thời gian sớm nhất.

Bệnh nhân này địa chỉ tại huyện An Phú, tỉnh An Giang, từ nước ngoài nhập cảnh qua cửa khẩu Long Bình, đã được cách ly ngay. Ngày 3/5, bệnh nhân có kết quả dương tính nCoV, ngày 4/5, Bộ Y tế ghi nhận mã số cho bệnh nhân.

Như vậy, hiện Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới còn hai trường hợp nặng, phải can thiệp ECMO, gồm bệnh nhân 7445", nam sinh viên 22 tuổi, chuyển đến từ Long An và "bệnh nhân 8346" chuyển từ Tây Ninh.

Theo Sở Y tế TP HCM, ngày 10/6, các bệnh viện trên địa bàn điều trị 572 bệnh nhân Covid-19, trong đó 9 bệnh nhân nặng. Số bệnh nhân Covid-19 nhập viện trong 24 giờ qua giảm nhẹ, ghi nhận 22 trường hợp so với 46 trường hợp của ngày trước đó.

Tại Bắc Giang, hai nam bệnh nhân 34 tuổi và 35 tuổi, điều trị tại Trung tâm Hồi sức tích cực (ICU) của Bệnh viện Phổi Bắc Giang, xuất viện sáng 10/6. Đây là hai ca bệnh nặng đầu tiên được điều trị tại Trung tâm Hồi sức tích cực, đến nay đã hoàn toàn bình phục.

Nam bệnh nhân 34 tuổi quê Lục Nam, Bắc Giang, là ca thở máy đầu tiên ở Bệnh viện Phổi được các y, bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy điều trị. Bệnh nhân được phát hiện dương tính nCoV ngày 21/5. Ngày 23/5, bệnh nhân nhập viện tại Trung tâm Y tế huyện Hiệp Hòa, ho nhiều, tức ngực, sốt, hai hôm sau bắt đầu khó thở và được chuyển tới Bệnh viện Phổi Bắc Giang.

Tại đây, bệnh nhân được chỉ định thở oxy, điều trị bằng kháng sinh, bù điện giải, hạ sốt, tình trạng bệnh không cải thiện. Chiều 26/5, bệnh nhân được chỉ định thở máy dòng cao HFNC song tình trạng bệnh cải thiện kém, vẫn sốt nhiều, kéo dài liên tục, tình trạng suy hô hấp không cải thiện. Tối 27/5, bệnh nhân được chỉ định thở máy qua ống nội khí quản, lọc máu qua màng lọc Oxiris.

Ngày 2/6, bệnh nhân được rút ống nội khí khoản, kết thúc thở máy, hai hôm sau chuyển sang thở oxy qua gọng mũi, đáp ứng tốt, sinh hiệu ổn định. Ngày 6/6 bệnh nhân cai máy thở oxy, tình trạng ổn định, kết quả xét nghiệm nCoV âm tính hai lần.

Chia sẻ cảm xúc trở về từ "cửa tử", bệnh nhân 34 tuổi bày tỏ lòng biết ơn đến đội ngũ y bác sĩ đã ngày đêm chăm sóc, điều trị. "Gần 20 ngày qua là giai đoạn khó khăn với tôi, có lúc tưởng như tuyệt vọng, nhưng may mắn các bác sĩ đã không bỏ rơi tôi. Giây phút này không biết nói gì hơn lời cảm ơn", anh nói.

Bác sĩ Trần Thanh Linh (trái) và ông Mai Sơn, Phó chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang (phải) trao chứng nhận khỏi Covid-19 cho bệnh nhân, sáng 10/5. Ảnh: Ngọc Mai.

Bệnh nhân thứ hai được ra viện cùng ngày là nam, 35 tuổi, quê Lạng Giang, Bắc Giang. Bệnh nhân có kết quả xét nghiệm dương tính nCoV từ ngày 11/5, bốn ngày sau ho sốt, khó thở, được điều trị và thở oxy. Ngày 19/5, bệnh nhân được thở máy dòng cao (HFNC) tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Giang, tuy nhiên, quá trình điều trị không cải thiện nên được chuyển sang Bệnh viện Phổi Bắc Giang ngày 26/5.

Tại đây, bệnh nhân được chỉ định tiếp tục thở HFNC, sử dụng kháng sinh, bù điện giải và nước, tình trạng bệnh cải thiện dần. Ngày 30/5, bệnh nhân chuyển sang thở oxy gọng mũi, đến ngày 2/6 cai máy thở oxy. Bệnh nhân có kết quả xét nghiệm PCR âm tính các ngày 5, 7 và 9/6, đủ điều kiện ra viện.

Bác sĩ Trần Thanh Linh, Phó trưởng Khoa Hồi sức cấp cứu, Bệnh viện Chợ Rẫy, đang chi viện Bắc Giang, người điều trị trực tiếp cho những bệnh nhân này, chia sẻ: "Chúng tôi chỉ mong sao các bệnh nhân sống thật khỏe mạnh".

Đến sáng 10/6, tại Trung tâm ICU của Bệnh Viện Phổi Bắc Giang còn 21 bệnh nhân nặng, trong đó 2 ca thở máy, lọc máu liên tục. Một bệnh nhân cai ECMO, 4 bệnh nhân cai máy thở, 12 bệnh nhân cai thở máy dòng cao.

Ông Mai Sơn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, đánh giá cao các bác sĩ, điều dưỡng vất vả đêm ngày cứu chữa các bệnh nhân nặng, đặc biệt là các ca vốn diễn biến xấu. Ông yêu cầu mỗi người khỏi Covid-19 xuất viện tiếp tục cách ly tại nhà trong 14 ngày, nghiêm túc thực hiện các quy định phòng, chống dịch, bảo vệ an toàn cho mình và cộng đồng.

Đến nay, Bắc Giang đã công bố điều trị khỏi 568 trường hợp.

