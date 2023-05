Một bệnh nhân ngộ độc botulinum liệt cơ diễn tiến xấu

TP HCMMột trong hai bệnh nhân ngộ độc botulinum điều trị ở Bệnh viện Chợ Rẫy bị liệt cơ diễn tiến xấu dần, sức cơ còn 2/5.

Thông tin được BS.CK2 Đỗ Thị Ngọc Khánh, Phó khoa Bệnh Nhiệt đới, Bệnh viện Chợ Rẫy, cho biết chiều 26/5. Người này, nam, 26 tuổi, khi nhập viện sức cơ còn 3-4/5, tức là có thể cử động một chút và tự thở được. Vài ngày sau nhập viện, bệnh nhân phải thở máy. Đến nay, sau 14 ngày điều trị, sức cơ tiếp tục giảm, còn 2-3/5, bác sĩ xác định tình trạng liệt cơ diễn biến xấu tăng dần.

Em trai của bệnh nhân này, 18 tuổi, cũng ngộ độc botulinum, ngay từ đầu phải thở máy, liệt cơ, sức cơ chỉ có 1/5, tức liệt gần như hoàn toàn. Hiện bệnh nhân này chưa có sự cải thiện và hồi phục nào.

Khi bị ngộ độc, hai anh em không được dùng thuốc giải do cả nước hết thuốc, bác sĩ chỉ có thể điều trị hỗ trợ. Ngày 24/5, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) chuyển 6 lọ thuốc giải độc (BAT) từ Thụy Sĩ về Việt Nam cứu chữa bệnh nhân, nhưng đã muộn. Hai anh em đã qua thời gian "vàng" dùng thuốc giải độc.

"Chúng tôi đang cố gắng dùng những phương pháp điều trị tích cực để phòng ngừa những biến cố và ngăn chặn diễn tiến bệnh có khả năng xấu hơn với bệnh nhân", bác sĩ Khánh nói, thêm rằng hiện tại không nói trước được những diễn tiến có thể xảy ra đối với hai bệnh nhân này.

Bác sĩ hai bệnh viện Chợ Rẫy và Nhi Đồng 2 trao đổi chuyên môn điều trị cho các bệnh nhân ngộ độc botulinum. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Từ ngày 13/5 đến nay, lần lượt 5 người ở TP Thủ Đức ngộ độc botulinum do ăn giò lụa bán dạo và một người nghi do ăn mắm. Trong đó, ba em bé 10-14 tuổi được dùng thuốc giải độc, điều trị tại Bệnh viện Nhi Đồng 2, hiện diễn tiến cải thiện, một em xuất viện. Ba ca còn lại hết thuốc giải, gồm hai anh em trên, và một bệnh nhân (người ăn mắm) qua đời trước khi được truyền thuốc giải độc mà WHO tài trợ.

Tối 25/5, hai mẫu giò lụa lấy từ nhà bệnh nhân và cơ sở sản xuất ở TP Thủ Đức có kết quả xét nghiệm âm tính với độc tố botulinum. Đại diện Phòng Y tế TP Thủ Đức cho biết đang xem xét xử phạt cơ sở sản xuất này do hoạt động gần hai tháng nhưng không có giấy phép cũng như bảng hiệu.

Hiện cơ quan chức năng chưa xác định được nguyên nhân gây ngộ độc.

Botulinum là loại độc tố thần kinh cực mạnh, sinh ra bởi vi khuẩn yếm khí - loại vi khuẩn ưa môi trường kín như thức ăn đóng hộp, hoặc môi trường thực phẩm không đủ tiêu chuẩn kiềm chế vi khuẩn phát triển.

Triệu chứng nhiễm độc là đau bụng, đau cơ, mệt mỏi, nhìn mờ hay nhìn đôi, khô miệng, nói khó, nuốt khó, sụp mi mắt, yếu cơ toàn thân. Cuối cùng, bệnh nhân khó thở, không thở được do liệt các cơ hô hấp. Các dấu hiệu này xuất hiện chậm hay nhanh tùy thuộc vào lượng botulinum ăn phải.

Mỹ Ý