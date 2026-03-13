Mốt áo ngủ ren gây sốt

Theo Vogue, biến đồ ngủ thành trang phục ra phố hoặc thảm đỏ đang là xu hướng. Trên các sàn diễn Thu Đông 2025 và Xuân Hè 2026, hàng loạt nhà mốt lớn như Chloé, Celine, Gucci, Miu Miu, Dolce & Gabbana, Coperni đều đưa áo satin đắp ren, dây mảnh lên sàn diễn, khiến chúng trở nên cao cấp.
Marie Claire cho rằng có nhiều yếu tố khiến kiểu dáng này được săn lùng, trong đó có phong cách hoài niệm thập niên 1990. Đồ ngủ từng thịnh hành và gây tranh cãi trong giai đoạn này, gắn với các biểu tượng như Kate Moss, Naomi Campbell. Ngoài ra, chúng được yêu thích còn là do đem lại sự thoải mái, mềm mại, dễ mặc, phù hợp với lối sống hiện đại.
Ngoài ra, việc các ngôi sao gồm Jennifer Lopez, Zoë Kravitz, Emily Ratajkowski, Dakota Fanning lăng xê còn giúp xu hướng lan rộng trên đường phố.
Tại Việt Nam, mẫu áo thu hút giới trẻ và dân văn phòng. Đa số, mọi người thường kết hợp chúng với quần jeans, quần vải dáng baggy.
Hoa hậu Phương Khánh là một trong số sao Việt sớm tiên phong mốt này. Hôm 4/3, người đẹp chia sẻ ảnh đi cà phê với áo ren đồng điệu chân váy, phối túi cói. Ảnh: Nhân vật cung cấp
Tùy thương hiệu và chất lượng, giá của áo ngủ satin ren dao động từ 250 nghìn đồng đến vài triệu đồng. Các hãng lớn, trong đó có Tom Ford, Celine, thiết kế lên tới 1.450 USD (38 triệu đồng).
Một trong những kiểu dáng được lăng xê nhiều nhất là bất đối xứng. Nhiều cô gái phối chúng cùng áo phông, quần ống suông, dép xỏ ngón, tạo nên bộ cánh dạo phố thu hút.
Theo WWW, với môi trường làm việc cởi mở, bạn có thể dùng áo ngủ đi kèm blazer, giúp diện mạo giữ được vẻ thanh lịch.
Với những ngày mát trời, bạn có thể dùng áo khoác da, trench coat ngắn, phối giày mũi nhọn.
Sao Mai
Ảnh: Pinterest