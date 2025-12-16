Mốt áo len 'xấu' được ưa chuộng dịp cuối năm

Sau đó, món đồ thịnh hành trở lại thập niên 1980. Công nương Diana từng diện nhiều mẫu áo này, trong đó có chiếc hồng neon và xanh lá, kết hợp quần nhung, áo họa tiết tuần lộc.

Vốn là kỹ thuật đan đẹp và tinh tế, nhưng ở giai đoạn này, Fair Isle bị gắn nhãn "ugly sweater" (áo len xấu xí). Do ảnh hưởng của văn hóa pop, nhiều người Mỹ và Anh chê thiết kế kém sang, cũ kỹ, chỉ phù hợp mặc ở nhà dịp Noel.