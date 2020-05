Moskva xét nghiệm nCoV diện rộng

NgaMoskva hôm nay bắt đầu xét nghiệm ngẫu nhiên hàng nghìn người theo chương trình sàng lọc diện rộng để xác định thời điểm dỡ phong tỏa.

Thủ đô của Nga, với dân số 12,7 triệu người, bước sang tuần phong tỏa thứ 7 và được nhận định đã qua đỉnh dịch Covid-19. Nga hôm nay thông báo ghi nhận 263.000 ca nhiễm trên toàn quốc.

Thị trưởng Moskva Sergei Sobyanin nói quy mô thực sự của Covid-19 tại thành phố có thể lớn hơn nhiều số liệu công bố vì nhiều người nhiễm không có triệu chứng nên không nhận ra mình nhiễm virus. Xét nghiệm hàng loạt sẽ đưa ra bức tranh đáng tin cậy về tình hình dịch bệnh để giới chức nới phong tỏa đúng thời điểm và không mạo hiểm mạng sống của người dân.

Nhân viên y tế mặc trang phục bảo hộ tại trung tâm cách ly người nhiễm nCoV tại Kommunarka, Moskva, ngày 12/5. Ảnh: RIA Novosti.

Theo chương trình sàng lọc diện rộng, khoảng 70.000 dân Moskva sẽ được mời tới xét nghiệm miễn phí trong vài ngày tại 30 phòng khám trên toàn thành phố. Họ sẽ được xét nghiệm tìm nCoV và kháng thể chống lại virus này.

Người được chọn ngẫu nhiên sẽ được thông báo qua tin nhắn hoặc email. Giới chức Moskva nói xét nghiệm là tự nguyện và những người tình nguyện tham gia cần đăng ký trực tuyến. Thị trưởng Sobyanin hy vọng thành phố sẽ xây dựng được hệ thống xét nghiệm kháng thể, cho phép họ xử lý 200.000 lượt mỗi ngày vào cuối tháng 5.

Moskva chịu ảnh hưởng nặng nhất do Covid-19 tại Nga với 130.716 ca nhiễm, 1.358 người chết. Toàn bộ ca tử vong do nghi nhiễm nCoV tại Moskva đều được khám nghiệm pháp y, song 60% trong số này không được tính vào số liệu Covid-19 do những người này chết vì nguyên nhân khác, Sở Y tế Moskva cho biết.

Trung tâm Xử lý Khủng hoảng do nCoV thuộc Cơ quan Giám sát Bảo vệ Quyền lợi Người tiêu dùng và Nhân quyền Liên bang Nga (Rospotrebnadzor) cho biết nước này đã thực hiện hơn 6,1 triệu lượt xét nghiệm, tăng khoảng 300.000 lượt so với hôm trước. Khoảng 256.000 người tại Nga đang được theo dõi y tế.

Covid-19 khởi phát từ Trung Quốc vào tháng 12/2019, xuất hiện tại hơn 210 quốc gia và vùng lãnh thổ, với gần 4,6 triệu ca nhiễm, hơn 305.000 người chết và hơn 1,7 triệu người đã hồi phục. Nga là quốc gia ghi nhận số ca nhiễm cao thứ ba thế giới, sau Mỹ và Tây Ban Nha.

Nguyễn Tiến (Theo Reuters)