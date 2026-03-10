Morrison ra mắt nền tảng chuỗi cung ứng lạnh châu Á - Thái Bình Dương

Tập đoàn đầu tư hạ tầng Morrison thành lập Polaris sau khi mua lại nhà điều hành kho lạnh SuperFreeze tại Singapore, nhằm mở rộng logistics lạnh tại châu Á - Thái Bình Dương.

SuperFreeze Singapore phục vụ khách hàng trong lĩnh vực thực phẩm - đồ uống và dược phẩm. Thương vụ bao gồm cơ sở SuperFreeze Tuas (SFT) - kho lạnh tự động đang vận hành - cùng danh mục các dự án phát triển ở giai đoạn nâng cao trên khắp khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Việc ra mắt Polaris diễn ra trong bối cảnh nhu cầu đối với kho lạnh hiện đại tại Singapore và khu vực tiếp tục tăng trưởng bền vững. Singapore phụ thuộc lớn vào nhập khẩu thực phẩm và dược phẩm, đồng thời đóng vai trò trung tâm trung chuyển quan trọng của khu vực, qua đó thúc đẩy nhu cầu dài hạn đối với hạ tầng logistics lạnh. Tuy nhiên, quỹ đất công nghiệp hạn chế khiến nguồn cung cơ sở kho lạnh tự động, tiêu chuẩn cao rơi vào tình trạng khan hiếm.

Theo Morrison, thương vụ này tạo nền tảng để mở rộng hạ tầng chuỗi lạnh trên toàn khu vực APAC, trong bối cảnh nhu cầu về kho lạnh tự động hóa cao tiếp tục vượt nguồn cung.

Hệ thống kho lạnh tự động SuperFreeze Tuas tại Singapore với băng chuyền và kệ chứa cao tầng, phục vụ lưu trữ và trung chuyển thực phẩm, dược phẩm nhạy cảm nhiệt độ. Ảnh: SuperFreeze Tuas

Ông Rajiv Khakhar, Giám đốc điều hành của Morrison, cho biết logistics kho lạnh đóng vai trò then chốt trong việc thúc đẩy thương mại nội vùng APAC thông qua lưu trữ và trung chuyển hàng hóa nhạy cảm với nhiệt độ, đồng thời đảm bảo nguồn cung ổn định thực phẩm và dược phẩm tại các nền kinh tế phụ thuộc nhập khẩu.

Polaris sẽ tập trung mở rộng mạng lưới cơ sở logistics lạnh tiên tiến, ứng dụng công nghệ làm lạnh hiệu suất cao và hệ thống năng lượng phân tán. Ông Troy Shortell, CEO nền tảng, nhấn mạnh năng lực hạ tầng toàn cầu và tiềm lực tài chính của Morrison sẽ củng cố cam kết dài hạn trong việc xây dựng chuỗi lạnh bền vững, gia tăng khả năng tiếp cận thực phẩm và dược phẩm, đồng thời giảm lãng phí và hạn chế tác động môi trường.

Morrison là nhà quản lý đầu tư hạ tầng có trụ sở tại New Zealand, tập trung vào các tài sản thiết yếu như năng lượng, giao thông và hạ tầng logistics. Doanh nghiệp quản lý danh mục đầu tư quy mô lớn thay mặt các quỹ hưu trí và nhà đầu tư tổ chức toàn cầu. Morrison theo đuổi chiến lược đầu tư dài hạn, ưu tiên tài sản tạo dòng tiền ổn định và có khả năng chống chịu trước biến động kinh tế. Tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương, công ty đang mở rộng hiện diện trong các lĩnh vực hạ tầng bền vững và hỗ trợ chuỗi cung ứng khu vực.

Như Ý (Theo Logistics Manager)