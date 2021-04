Morra Việt Nam ra mắt bộ sự tập nước hoa 'Tale of Morra'

5 mùi hương trong bộ sưu tập được lấy cảm hứng từ những cung bậc cảm xúc, gồm hương thơm hướng đến sự phóng khoáng, thanh lịch và thời thượng.

Sau hơn một năm ra mắt bộ sưu tập đầu tiên với những hương thơm chủ đạo mang phong cách trẻ trung, tươi sáng, Morra Việt Nam tiếp tục sáng tạo bộ sưu tập thứ 2 mang tên "Tale Of Morra" với 5 màu sắc khác biệt.

5 mùi hương trong bộ sưu tập này sẽ mang gam màu trầm lắng và có chiều sâu, là sự kết nối giữa cảm nhận của khứu giác với từng mảnh cảm xúc, từng ký ức và kỷ niệm trong mỗi người. Điển hình như sự sâu ấm, đầy chất gỗ trong Sandalwood 33 đủ thâm trầm để thu hút những trái tim sâu sắc, mạnh mẽ. Lilybell 07 lại mang đến những nốt hương Lily of The Valley tinh tế và tươi mát, một mùi hương gây thương nhớ bằng sự nhẹ nhàng, ngọt ngào.

Bộ sưu tập 2 của Morra mang tên Tale of Morra.

Với những người muốn tìm một khoảng trời tự do, phóng khoáng, Black Currant 10 là lựa chọn thích hợp, mang những nốt hương mềm mại, bồng bềnh. Hay đại diện cho sự quyến rũ khó rời mắt là Osmanthus 16 man dại, tự do và khó nắm bắt. Mùi hương được mong chờ nhất trong Tales of Morra là Musk Mallow 13, một tông hương sạch sẽ và thuần túy.

Khi xu hướng lựa chọn và sử dụng hương thơm của khách hàng ngày một tinh tế thì việc chế tác nước hoa càng đòi hỏi sự nghiên cứu tỉ mỉ hơn. Đó là lý do 5 phiên bản hương thơm mới thuộc bộ sưu tập "Tale of Morra" gây được hiệu ứng tốt kể từ ngày đầu tiên ra mắt vào tháng 11/2020.

Mùi hương Sandalwood 33 của Tale of Morra.

Ba yếu tố khiến Tale of Morra chiếm trọn tình cảm của những người yêu nước hoa ngay từ khi ra mắt:

- Đầu tiên là phần thiết kế của chai nước hoa. Tale of Morra vẫn mang theo diện mạo tối giản, từ vỏ chai đến đầu vòi xịt và nắp. Tất cả đều được tinh chỉnh để đạt được sự tinh tế và mượt mà. Phần nắp chai có một lớp chạm khắc logo Morra tỉ mỉ va tinh xảo khiến tổng thể có chiều sâu hơn, chai nước hoa cầm vừa tay và mang lại cảm giác chắc chắn khi sử dụng. Nếu để ý kỹ, lớp thủy tinh của mỗi chai nước hoa Morra đều đạt đến độ trong suốt nhất định để luôn có thể thấy rõ sắc tố nước hoa bên trong chai, giúp người dùng luôn dễ dàng kiểm soát được lượng nước hoa sử dụng. Vòi xịt được tinh chỉnh cẩn thận đảm bảo lượng nước hoa ra đều hơn khi xịt, tia nước mịn và toả đều hơn, khắc phục được việc các tia nước hoa bị dính vào nhau, làm rỉ và gây lãng phí. Đây là một trong những ưu điểm đã được Morra nghiên cứu và cải thiện liên tục nhằm hạn chế việc lãng phí nước hoa khi khách hàng sử dụng.

Hộp đựng tinh giản của bộ sưu tập 2.

- Thứ hai, Morra Việt Nam luôn hướng đến những phong cách tinh giản, cổ điển, nhưng vẫn giữ được sự trang trọng và mang đến những giá trị đích thực cho người sử dụng thông qua các sản phẩm của mình. Morra không chỉ chú trọng đến từng nốt hương trong mỗi chai nước hoa mà còn đặt để rất nhiều tâm huyết vào cả hộp đựng sản phẩm. Hộp đựng của "Tale of Morra" được Morra cách tân về màu sắc, sử dụng tông màu nâu làm chủ đạo, mang theo cảm giác thân thiện, tinh tế và đồng điệu hơn với mỗi chai nước hoa được đặt để vào bên trong. Đây là một trong những kỳ vọng của nhà Morra khi trao những chai nước hoa của mình đến tay khách hàng một cách trọn vẹn nhất.

- Cuối cùng, điểm quan trọng nhất vẫn nằm ở mùi hương của Tale of Morra, tạo nên sự bùng nổ khi ra mắt chính là 5 phiên bản mùi hương thời thượng, hiện đại và mang tính ứng dụng cao, phù hợp để sử dụng trong nhiều hoàn cảnh, thời điểm khác nhau. Vì vậy, bất kỳ ai cũng có thể tìm được hương thơm riêng dành cho mình từ bộ sưu tập lần này.

Liên hệ Morra Việt Nam: - Cửa hàng 1: 435 - 437 Hoà Hảo, phường 5, quận 10, TP HCM.

- Cửa hàng 2: 522C Lê Văn Sỹ, phường 14, quận 3, TP HCM.

- Cửa hàng 3: 24 Đường D1, KDC Him Lam, phường Tân Hưng, quận 7, TP HCM.

- Cửa hàng 4: 1300 Phạm Văn Thuận, phường Tân Tiến, TP Biên Hòa.

- Cửa hàng 5: 127M Đinh Tiên Hoàng, phường 3, quận Bình Thạnh, TP HCM.

- Cửa hàng 6: 18 Trần Ngọc Diện, Phường Thảo Điền, quận 2, TP HCM.

- Cửa hàng 7: 326 Quang Trung, phường 10, quận Gò Vấp, TP HCM.

