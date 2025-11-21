Morocco nối dài kỷ lục 18 trận thắng liên tiếp ở cấp ĐTQG

Phá sâu kỷ lục cũ chuỗi thắng 15 trận của Tây Ban Nha từ 2008-2009, Morocco là đội tuyển đạt kết quả tốt nhất thế giới trong hai năm qua.

18 chiến thắng liên tiếp của đội bóng do Walid Regragui dẫn dắt phần lớn trước các đội châu Phi: Uganda, Mozambique, CH Congo (2 trận), Zambia (2 trận), Niger (2), Tanzania, Lesotho (2), Gabon (2) và CH Trung Phi (2), cùng với một trận giao hữu thắng đội châu Á Bahrain. Trận cuối cùng họ không thắng diễn ra trước Mauritania ngày 26/3/2024 (hòa 0-0).

Thống kê kể trên áp dụng với các giải đấu chính thức cho phép các cầu thủ thi đấu quốc tế tham dự, không tính giải vô địch các quốc gia châu Phi - giải đấu không chính thức khi giới hạn cầu thủ tham dự thuộc các giải quốc nội.

Diaz mừng hattrick trong trận gặp Lesotho hôm 20/11/2024, trên sân Honneur, Oujda, Morocco. Ảnh: BeIN

Trong chuỗi 18 chiến thắng kể trên, Brahim Diaz đóng vai trò quan trọng bậc nhất, với 8 bàn. Cầu thủ của Real chọn Morocco thay vì Tây Ban Nha, ra mắt trong chiến thắng 1-0 trước Angola ngày 22/3/2024 và cùng đội tuyển thắng 14, hòa một trong 15 trận.

18 trận thắng liên tiếp của Morocco (gồm giao hữu, vòng loại CAN và vòng loại World Cup) bao gồm chuỗi 9 trận giữ sạch lưới. Tổng cộng, Diaz và đồng đội ghi 54 bàn và chỉ thủng lưới 4 lần 18 trận đó. Morocco không thua kể từ CAN 2024 hồi tháng 1 năm ngoái trước Nam Phi, bất bại liên tiếp 21 trận kể từ đó.

Những con số kể trên củng cố sự tiến bộ của bóng đá Morocco, đội vừa giành quyền dự World Cup lần thứ tư liên tiếp, và cũng sẽ đồng đăng cai World Cup 2030 cùng Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha.

Morocco đã vô địch giải các quốc gia châu Phi 2018 và 2020, xếp thứ tư tại World Cup 2022 ở Qatar, vô địch U23 CAN và U17 CAN năm 2023. Ngoài ra, bóng đá nước này còn xếp thứ tư tại U17 World Cup 2023, giành HC đồng Olympic Paris 2024, vô địch U17 CAN năm 2025.

Năm nay, Morocco vô địch U20 World Cup vài tuần trước sau khi đánh bại Argentina ở chung kết. Họ cũng vào tứ kết tại U17 World Cup đang diễn ra ở Qatar, gặp Brazil lúc 22h45 hôm nay 21/11 (giờ Hà Nội).

Tây Ban Nha đang là đội tuyển giữ mạch bất bại dài nhất thế giới hiện tại, với 25 thắng và 6 hòa trong 31 trận gần nhất. Họ trở thành đội tuyển thứ tư trên thế giới đạt cột mốc 30 trận bất bại trở lên, sau chính Morocco (38 trận), Senegal (36 trận) và Italy (31 trận).

Vy Anh