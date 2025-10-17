Morocco lập chuỗi thắng dài nhất ở cấp ĐTQG

MoroccoHậu vệ cánh Achraf Hakimi và đồng đội phá kỷ lục của tuyển Tây Ban Nha tồn tại từ năm 2009.

Ở vòng loại World Cup 2026 - khu vực châu Phi, ngay cả khi đã giành vé tới vòng chung kết, Morocco vẫn chơi quyết tâm và thắng Congo 1-0. Họ nhờ đó đi vào lịch sử bóng đá thế giới khi lập kỷ lục thắng 16 trận liên tiếp. Hành trình này bắt đầu từ trận thắng Zambia 2-1 năm ngoái. Trong chuỗi trận lịch sử, Morocco ghi 50 bàn và chỉ để lọt lưới bốn bàn.

Tuyển Morocco mừng trận thắng 1-0 trước Congo ở vòng loại World Cup tối 14/10. Ảnh: AFP

Tây Ban Nha làm nên kỷ lục cũ khi thắng 15 trận từ tháng 6/2008 đến tháng 6/2009. Trong đó, nhà cựu vô địch World Cup và Euro ghi 39 bàn và chỉ để lọt lưới hai bàn. Tây Ban Nha phải dừng chuỗi trận đẹp khi thua Mỹ 0-2 ở bán kết Cup các Liên đoàn châu lục 2009.

Morocco bắt đầu nổi lên khi vào bán kết World Cup 2022. Trên hành trình đó, họ thắng Tây Ban Nha bằng loạt luân lưu ở vòng 1/8 và Bồ Đào Nha 1-0 ở tứ kết.

Morocco thành công một phần là nhờ tài huấn luyện của Walid Regragui, chiến thuật gia 50 tuổi từng vô địch Qatar với Al Duhail, vô địch Morocco và giành Champions League châu Phi với Wydad AC.

Morocco cũng đang sở hữu thế hệ cầu thủ tài năng, gồm thủ môn Yassine Bono, hậu vệ phải Achraf Hakimi, trung vệ Nayef Aguerd, tiền vệ Sofyan Amrabat, tiền đạo Brahim Diaz, Ilias Akhomach, Abde Ezzalzouli, Amine Adli và Youssef En-Nesyri.

Trong lễ trao Quả Bóng Vàng 2025, Hakimi về thứ sáu chỉ sau Ousmane Dembele, Lamine Yamal, Vitinha, Mohamed Salah và Raphinha. Anh là hậu vệ có kết quả cao nhất.

Morocco hiện xếp thứ 11 trên bảng tổng sắp FIFA, là đội tuyển châu Phi có vị trí tốt nhất. Đại diện mạnh thứ hai của châu Phi, Senegal xếp thứ 18.

Thanh Quý (theo Marca)