Morocco giống Việt Nam xưa trong mắt nữ du khách

Diễm sinh ra và lớn lên tai Đồng Tháp. Năm 2011, cô kết hôn rồi theo chồng sang Pháp. Ban đầu, cô chưa biết tiếng nên chỉ giao tiếp bằng tiếng Anh. Sau đó, cô học tiếng Pháp và theo chương trình thạc sĩ. Hiện tại cô phụ trách mảng thu mua quốc tế cho một công ty chuyên nhập khẩu và cung cấp hàng trang trí nội thất ở Pháp và châu Âu.



Do có thời gian ở Pháp lâu năm, Diễm có cơ hội đến rất nhiều nơi tại châu Âu. Do đó, chuyến du lịch quốc tế mới nhất này, cô muốn chọn một nơi khác so với châu Âu và Á. Đó là lý do Morocco là điểm dừng chân mới của hai vợ chồng. "Tôi muốn tìm hiểu văn hóa, con người Arab cũng như Hồi giáo. Tôi đặt vé máy bay và khách sạn trước bốn tháng, rồi chuẩn bị lịch trình đi chơi từng chút một vào mỗi cuối tuần rảnh rỗi", Diễm nói.