Morikawa lên dẫn đầu Tournament of Champions 2023

Golfer Mỹ Collin Morikawa 25 tuổi độc chiếm vị trí dẫn đầu, ở điểm -16 khi giải tân niên của PGA Tour kết thúc vòng 2 vào trưa 7/1 giờ Hà Nội.

Sự kiện diễn ra ở sân Plantation par73 trên đảo Kapalua, Hawaii với quỹ thưởng 15 triệu USD. Xong vòng 1, Morikawa đứng T1 (điểm -9) với J.J. Spaun và Jon Rahm. Sang chặng thứ hai, Morikawa ghi bảy birdie để lên điểm -16, qua đó một mình dẫn đầu cuộc tranh cup cùng 2,7 triệu USD cho nhà vô địch, còn Spaun cùng số hai thế giới Scottie Scheffler đứng T2 (-14), Rahm xuống T6 (-11). Trong khi đó, Tom Kim là đại diện châu Á đạt điểm và vị trí cao nhất - đứng thứ năm với điểm - 12.

Morikawa tăng tốc ở vòng hai để vươn lên dẫn đầu đoàn tranh cup Tournament of Champions ngày 7/1.

Xét chỉ số chuyên môn chính, Morikawa phát vòng hai ngắn hơn vòng đầu, tỷ lệ vào fairway cũng thấp hơn – bình quân 277,4 yard và 60% so với 286,4 yard và 73,3%. Tuy nhiên, hiệu suất dùng gậy sắt trận sau vẫn cao như chặng trước, khi cả hai vòng đều lên green theo chuẩn 16 hố.

Và cũng nhờ vậy, Morikawa qua nửa đầu giải chưa có bogey. Morikawa đấu chuyên nghiệp từ 2019, đến nay đoạt hai major trong năm chức vô địch PGA Tour. Trên đấu trường này ba mùa gần đây, anh được tiếng "giỏi dùng gậy sắt nhất".

PGA Tour tổ chức Tournament of Champions (TOC) trong tuần đầu mỗi năm, bắt đầu từ 1953 và chỉ dành cho các nhà vô địch năm hành chính trước đó. Sau nhiều lần đổi sân, giải định cư ở Kapalua từ 1999.

Từ 2023, danh sách đấu đông hơn trước đây do tổ chức chủ quản đấu trường golf Mỹ chọn thêm các cá nhân trong top 30 FedEx Cup mùa trước, khi nâng TOC thành sự kiện đặc biệt trước sự phát triển của LIV Golf với chiến thuật cạnh tranh "mạnh gạo bạo tiền".

Kỳ đấu năm nay vắng đương kim số một thế giới Rory McIlroy. Vì thế, Scottie Scheffler, nếu cán đích trong top 3, sẽ soán ngôi của McIlroy.

Năm ngoái, Cameron Smith về nhất với điểm -34 trong khi mốc sâu nhất lịch sử giải ở mức -31 do Els xác định từ 2003. Và như thế, Smith trở thành kỷ lục gia về điểm chung cuộc so với par sân trên PGA Tour. Sau TOC, Smith ẵm thêm The Players, major The Open và lên thứ hai thế giới. Nhưng đến cuối mùa, Smith mang tội "đào ngũ", bị PGA Tour cấm cửa trở lại vì bỏ sang LIV Golf do Saudi Arabia đầu tư.

Quốc Huy