Morgan: 'Ronaldo chơi ở quốc gia duy nhất thắng Argentina'

Theo MC Piers Morgan, việc chuyển tới Saudi Arabia không phải là dấu hiệu cho thấy Cristiano Ronaldo đã kết thúc sự nghiệp đỉnh cao.

Trên Twitter, một người dùng đặt câu hỏi cho Morgan về việc Ronaldo đã kết thúc sự nghiệp đỉnh cao. MC người Anh trả lời: "Ronaldo vừa ký hợp đồng chuyển nhượng lớn nhất lịch sử bóng đá để trở thành VĐV được trả lương cao nhất thế giới ở tuổi 38. Cậu ấy cũng chơi ở quốc gia duy nhất đánh bại nhà vô địch World Cup Argentina. Đó là kiểu 'kết thúc' của tôi".

Ronaldo và Morgan (phải) thực hiện cuộc phỏng vấn gây sóng gió đầu tháng 11, tại Anh. Ảnh: TalkTV

Ronaldo ký hợp đồng đến tháng 6/2025 với CLB của Saudi Arabia, Al Nassr. Anh sẽ nhận mức lương 75 triệu USD mỗi năm, và tổng thu nhập có thể lên đến 200 triệu USD khi tham gia các hoạt động quảng cáo và làm đại diện thương hiệu.

Ở World Cup 2022, Saudi Arabia là đội tuyển duy nhất thắng Argentina ở lượt ra quân. Nhưng sau đó, Argentina kịp đứng dậy thắng Mexico và Ba Lan cùng tỷ số 2-0 để đứng đầu bảng C, còn Saudi Arabia rơi xuống cuối bảng. Trên đường tiến tới chức vô địch, Argentina thắng tiếp Australia, Hà Lan, Croatia và Pháp.

Tuyển Bồ Đào Nha của Ronaldo dừng bước ở tứ kết. CR7 đá chính ba trận vòng bảng và ghi một bàn, nhưng phải khởi đầu trên băng ghế dự bị ở vòng 1/8 và tứ kết.

Ronaldo gia nhập Al Nassr theo dạng chuyển nhượng tự do từ Man Utd, sau khi đồng thuận chấm dứt hợp đồng hôm 24/11 do lên án CLB và HLV Ten Hag trong cuộc phỏng vấn với Morgan. Anh chưa có trận ra mắt Al Nassr, do phải thi hành án treo giò hai trận do đập vỡ điện thoại của CĐV Everton mùa trước. Ronaldo nhiều khả năng ra mắt trong trận Al Nassr tiếp Al Ettifaq ngày 22/1.

Trước khi ký với Ronaldo, Al Nassr đã có đủ tám cầu thủ nước ngoài. Để lấy chỗ cho tân binh người Bồ Đào Nha, CLB đã thanh lý hợp đồng với tiền đạo người Cameroon, Vincent Aboubakar. Ở World Cup, Aboubakar ghi được hai bàn trong trận Cameroon hòa Serbia 3-3.

Al Nassr đang dẫn đầu giải Saudi Pro League 2022-2023, với 29 điểm sau 12 trận. Họ hơn Al Shabab ba điểm và hơn đương kim vô địch Al Hilal bốn điểm. Al Nassr cần vô địch giải này hoặc King Cup để giành vé dự AFC Champions League mùa sau.

Al Nassr từng giành chín Saudi Pro League và một Cup C2 châu Á, là đội giàu thành tích thứ hai tại Saudi Arabia. Al Hilal dẫn đầu với 18 Saudi Pro League, bốn AFC Champions League và hai Cup C2 châu Á.

Thanh Quý (theo Sun, Twitter)