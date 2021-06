Morgan - ôtô Anh quốc sắp bán chính hãng ở Việt Nam

Hãng xe chế tác thủ công Morgan đã có đối tác phân phối xe ở Việt Nam, showroom tại Hà Nội và dự kiến hoạt động vào đầu 2022.

"Chúng tôi đã xong thủ tục đàm phán và trở thành đại lý chính thức của Morgan Motor tại Việt Nam", ông Nguyễn Duy, tổng giám đốc DKC Auto, công ty phân phối xe Morgan, cho biết. "Showroom trưng bày xe cũng như các bước chuẩn bị để bắt đầu hoạt động kinh doanh đang được triển khai".

Theo ông Duy, dịch Covid-19 ảnh hưởng đến tiến độ ra mắt thương hiệu Morgan tại Việt Nam. Có thể đến đầu 2022, xe Morgan thương mại mới có thể về nước và bán ra thị trường.

Thiết kế mẫu Morgan Plus Four. Xe có hai tùy chọn hộp số: số sàn 6 cấp và tự động 8 cấp.

Trên website của Morgan Motor (Anh) đã ghi nhận đại lý phân phối tại Việt Nam. Trụ sở của công ty phân phối ở Nghệ An nhưng showroom trưng bày xe Morgan đặt tại Hà Nội. DKC được Morgan ủy quyền bán các mẫu xe mới, xe đã qua sử dụng và hoạt động dịch vụ sau bán hàng, cũng như cung cấp linh kiện, phụ tùng Morgan.

Henry Frederick Stanley Morgan, nhà sáng lập của Morgan sản xuất chiếc xe đầu tiên cho riêng mình vào 1909, Morgan Three-Wheeler. Năm 1910, bản thương mại của chiếc ôtô ba bánh Three-Wheeler (2 bánh trước, 1 bánh sau) chính thức có mặt trên thị trường. Đây là mẫu xe mang tính biểu tượng của hãng và vẫn còn tồn tại đến ngày nay.

Mẫu Morgan 3 Wheeler.

Morgan Motor là hãng xe thuộc sở hữu gia đình, trụ sở hiện đặt tại Malvern, Worcestershire, Anh quốc. Số lượng xe sản xuất thủ công khoảng 800-1.000 xe/năm, theo Luxury London. Thời gian khách chờ đợi để được giao xe kéo dài vài tháng hoặc thậm chí là vài năm bởi quy trình chế tác chủ yếu bằng tay và tùy thuộc vào mức độ cá nhân hóa, tùy biến của khách hàng. Xưởng sản xuất của Morgan hiện có khoảng hơn 200 người.

Phiên bản Plus Six.

Với Morgan, tính độc lập là bản sắc quyết định sự thành công dài hạn trong ngành công nghiệp ôtô. Trong quá khứ và cho đến hiện tại, Morgan vẫn duy trì sử dụng loại gỗ tần bì (ASH) có tính chịu lực cao, dễ dàng dán keo, đóng đinh vít trong chế tạo khung vỏ xe.

Các tấm nhôm được cắt bằng tia laser, sau đó được công nhân gò, hàn, bẻ cong thủ công để khớp với khung vỏ gỗ. Mỗi chiếc Morgan cần tối thiểu bốn bộ da và mất khoảng 30 giờ để các nghệ nhân cắt, lắp, trang trí cho nội thất. Xe được sơn thủ công và không giới hạn màu sắc, tùy vào yêu cầu của khách hàng.

Tại Anh, Morgan hiện sản xuất 3 sản phẩm: 3 Wheeler giá 39.486 bảng (55.150 USD), Plus Four từ 64.995 bảng (90.770 USD), Plus Six 84.995 bảng (118.700 USD).

Nội thất của chiếc Plus Six. Hộp số tự động 8 cấp ZF.

Plus Six và Plus Four là hai dòng xe 4 bánh, đều sử dụng động cơ BMW tăng áp với lần lượt loại 3 lít 6 xi-lanh và 2 lít 4 xi-lanh. Mẫu 3 Wheeler lắp động cơ 2 lít V-Twin của S&S Cycle, hộp số sàn 5 cấp của Mazda.

Đoàn Dũng - Thành Nhạn

Ảnh: Morgan