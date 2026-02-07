Mordor Intelligence: Xanh SM vượt 50% thị phần gọi xe công nghệ

Xanh SM có quý đầu tiên đạt thị phần trong nước trên 50%, giữ vị thế dẫn đầu 15 tháng liên tiếp, theo báo cáo từ Mordor Intelligence.

Báo cáo nghiên cứu thị trường gọi xe 4 bánh Việt Nam quý IV/2025 do Mordor Intelligence thực hiện, cho thấy Xanh SM chiếm 51,5% thị phần, tính theo tổng giá trị giao dịch (GMV). Xếp sau là Grab với 42,64% và Be chiếm 5,86%. Trong quý trên, khoảng cách giữa Xanh SM và Grab đã nới rộng lên gần 9 điểm phần trăm.

Cũng trong quý cuối năm 2025, thị trường gọi xe 4 bánh tại Việt Nam đạt tổng giá trị giao dịch khoảng 490,72 triệu USD, tương đương hơn 133 triệu chuyến đi được thực hiện. Trước đó, công ty nghiên cứu thị trường Q&Me cũng công bố kết quả khảo sát, cho thấy Xanh SM là ứng dụng gọi xe công nghệ được sử dụng thường xuyên nhất Việt Nam, tỷ lệ 52%.

Taxi điện Xanh SM trên đường phố. Ảnh: Xanh SM

Các chuyên gia cho rằng, dữ liệu của Q&Me phản ánh mức độ gắn bó của người dùng, trong khi báo cáo từ Mordor Intelligence cho thấy thị phần cụ thể về giao dịch của các thương hiệu. Theo ông Nguyễn Thành Vinh, chuyên gia nghiên cứu hành vi tiêu dùng đô thị, việc một nền tảng gọi xe duy trì thị phần cao trong thời gian dài, đã phản ánh quá trình tự điều chỉnh, chọn lọc liên tục của thị trường.

"Gọi xe là dịch vụ có tần suất sử dụng cao, nên người dùng sẽ nhanh chóng loại bỏ những lựa chọn gây bất tiện, dù rất nhỏ. Thị phần vì thế được hình thành từ hàng triệu quyết định lặp lại mỗi ngày, chứ không phải nhờ yếu tố nhất thời", ông Vinh nhận định. "Người dùng không cần đánh giá lại từ đầu mỗi lần đặt xe. Họ quay lại vì thấy dịch vụ đủ ổn để không phải cân nhắc thêm".

Thực tế này cũng được Q&Me chỉ ra trong kết quả nghiên cứu trước đó. Theo báo cáo, Xanh SM được người dùng lựa chọn thường xuyên nhờ các trải nghiệm như chất lượng phương tiện, sự êm ái của chuyến đi, hay tác phong của tài xế...

Bên cạnh thị phần, Xanh SM cũng ghi nhận số chuyến và giá trị giao dịch hằng ngày ở mức cao top đầu thị trường. Giới phân tích cho rằng, việc dẫn đầu đồng thời ở cả hai chỉ số cho thấy Xanh SM đã mở rộng hiện diện sang các chuyến đi thường nhật, trở thành một phần quen thuộc trong sinh hoạt đô thị.

Trước đó, theo báo cáo hàng quý của Mordor Intelligence, Xanh SM lần đầu vượt Grab và vươn lên dẫn đầu thị trường vào quý IV/2024 với 37,41% thị phần. Kể từ đó, thị phần của nền tảng này liên tục tăng, đạt 39,85% trong quý I/2025, 44,68% trong quý II/2025 và tiếp tục nới rộng khoảng cách trong các quý tiếp theo.

Mordor Intelligence là tổ chức nghiên cứu thị trường được thành lập từ năm 2014, có trụ sở ở Ấn Độ, đã thực hiện hàng chục nghìn dự án nghiên cứu chuyên sâu, với hơn 6.000 đối tác ở nhiều lĩnh vực khác nhau, gồm các thương hiệu như Apple, Bosch, Microsoft...

Quang Anh