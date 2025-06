Morata từng muốn giả vờ chấn thương để nghỉ Euro 2024

Tây Ban NhaThủ quân tuyển Tây Ban Nha từng nghĩ đến chuyện giả vờ chấn thương để không phải tham dự Euro 2024, sau khi những chỉ trích khiến anh “trầm cảm”.

Những chia sẻ này được tiền đạo người Tây Ban Nha kể trong bộ phim tài liệu mang tên "Morata: They Don’t Know Who I Am" (tạm dịch "Morata: Họ không biết tôi là ai"). Bộ phim khắc họa những vấn đề tâm lý mà anh phải đối mặt sau khi bị chỉ trích vì bỏ lỡ cơ hội trong trận thua của Atletico Madrid trước Borussia Dortmund ở tứ kết Champions League mùa 2023-2024.

"Bạn bắt đầu cảm nhận nhiều thứ trong cơ thể mà không hiểu tại sao hay như thế nào", Morata chia sẻ trong phim. "Chân bạn đau. Ngực bạn như thắt lại. Bạn không thể thở nổi. Tôi sợ đi ngủ mà không thể thức dậy. Tôi sợ mọi thứ".

Morata trong bộ phim "Morata: They Don’t Know Who I Am".

Hiện 32 tuổi và đang khoác áo AC Milan, Morata cho biết sau khi bỏ lỡ cơ hội đối mặt với thủ môn Gregor Kobel của Dortmund ở trận lượt về tại Đức, anh không thể tập trung vào trận đấu vì liên tục nghĩ về tình huống đó.

"Tôi không thể dõi theo quả bóng", anh nói. "Chúng tôi chưa thua trận, nhưng trong đầu tôi, tôi đã bỏ lỡ cơ hội vào chung kết Champions League với Atletico. Khi trận đấu kết thúc, tôi ở lại phòng thay đồ một mình rất lâu. Tôi chỉ muốn khóc. Mọi thứ bắt đầu từ đó".

Morata tiết lộ rằng trong giai đoạn khó khăn khi chơi cho Chelsea từ 2017-2019, anh "đã trải qua quãng thời gian tồi tệ". Những vấn đề này tiếp tục khi anh trở lại Atletico Madrid và lên đến đỉnh điểm sau trận đấu với Dortmund. "Tôi đã có những suy nghĩ tiêu cực, như muốn tự hủy hoại bản thân", Morata nói. "Tôi từng nghĩ đến việc giả vờ gặp chấn thương để không phải tham dự Euro".

Morata đã gọi điện cho bác sĩ của tuyển Tây Ban Nha là Oscar Celada, để thông báo rằng anh không thể tham dự giải đấu. Celada đã sắp xếp để Morata nói chuyện với cựu danh thủ Andres Iniesta, người từng đối mặt với trầm cảm sau cái chết của người bạn thân và đồng đội cũ Dani Jarque vào tháng 8/2009.

Chính Iniesta đã giúp Morata nhận ra rằng việc đóng góp cho Tây Ban Nha tại Euro có thể đưa anh vượt qua khó khăn. Bên cạnh đó, HLV trưởng Luis de la Fuente cũng chia sẻ trong phim rằng ông đã nói với Morata rằng đội tuyển cần anh. Điều đó giúp anh có mục tiêu để phấn đấu.

Các đồng đội ở tuyển như Rodri, Dani Olmo, Nico Williams, Mikel Oyarzabal và Alex Remiro cũng xuất hiện trong phim. Morata cho biết việc chơi golf với Oyarzabal và Remiro trong thời gian diễn ra giải đấu là "liệu pháp" giúp anh xoa dịu tinh thần. Ngoài ra, giữa các trận đấu tại Euro, Morata còn gặp bác sĩ tâm lý Pilar de Castro-Manglano.

"Morata đang trong quá trình phục hồi", bác sĩ De Castro-Manglano nhận xét. "Giống như một dây chằng bị đứt, bạn phải học cách đi lại, học cách đối mặt với khó khăn của cuộc sống một cách lành mạnh. Học cách ứng phó trong cuộc sống không dễ, đặc biệt với những người nổi tiếng sống dưới ánh mắt công chúng".

Morata ăn mừng chức vô địch Euro 2024 cùng đội tuyển Tây Ban Nha.

Suốt kỳ Euro 2024, Morata luôn bị một số nhà bình luận và người hâm mộ Tây Ban Nha chỉ trích. Cả sự nghiệp cấp tuyển, tình trạng này không hề hiếm với Morata, thậm chí anh còn bị la ó trong các trận đấu trên sân nhà ở Euro 2021.

"Liệu có đáng để chơi cho Tây Ban Nha nếu gia đình tôi đến bất kỳ đâu cũng gặp những sự cố khó chịu, với những người xúc phạm và chế giễu bạn?", Morata nghẹn ngào chia sẻ. "Nếu bạn đến SVĐ, mặc áo đội tuyển, mà người hâm mộ vẫn huýt sáo và lăng mạ bạn, điều đó không đáng. Có nhiều người hâm mộ ủng hộ tôi, nhưng cũng có nhiều người không muốn tôi ở đây. Nhưng nếu tôi chọn giã từ đội tuyển, họ sẽ thắng".

Morata cũng tiết lộ rằng quyết định rời Atletico Madrid để gia nhập AC Milan vào mùa hè 2024 là để tránh lặp lại những tổn thương tâm lý sau trận đấu với Dortmund. "Tôi không thể mạo hiểm bị trầm cảm lần nữa", anh nói. "Tôi muốn giành danh hiệu với Atletico Madrid, nhưng không đáng để đối mặt với nguy cơ trải qua thêm một giai đoạn tồi tệ. Nói ra điều này không dễ, nhưng đó là quyết định dễ dàng nhất".

Trong đợt tập trung ĐTQG vừa qua ở Nations League, Morata vẫn được triệu tập sau khi thi đấu cho Galatasaray dưới dạng cho mượn ở giai đoạn hai của mùa giải 2023-2024. Anh đóng vai trò dự bị cho Oyarzabal trong trận chung kết Nations League trước Bồ Đào Nha, vào sân từ băng ghế dự bị và sút hỏng quả phạt đền quyết định.

Hoàng Thông tổng hợp