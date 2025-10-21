Moovtek ra mắt dịch vụ Xe Ghép

Dịch vụ Xe Ghép Moovtek ra mắt ngày 10/10 tại TP HCM, giúp người dùng chia sẻ hành trình, tiết kiệm chi phí khi di chuyển.

Theo đại diện Moovtek, dịch vụ đặt xe công nghệ đã trở thành phần quen thuộc trong cuộc sống đô thị, với nhu cầu ngày càng tăng cao. Nhu cầu này phản ánh rõ trong khảo sát của Rakuten Insight Global, công bố hôm 21/5. Theo đó, 77% người dùng Việt Nam sử dụng dịch vụ gọi xe ô tô hoặc xe máy ít nhất ba lần mỗi tháng với các mục đích phổ biến như đi làm, đi chơi, ăn uống, mua sắm và về nhà.

Ông Hồ Văn Thành, Giám Đốc Công ty Cổ phần Thương mại, Dịch vụ Moov, giới thiệu dịch vụ Xe Ghép, hôm 10/10. Ảnh: Moov

Tuy nhiên, các dịch vụ xe ghép hiện nay chủ yếu phục vụ tuyến liên tỉnh, chưa khai thác hiệu quả nhu cầu di chuyển ngắn trong nội thành đang chiếm tỷ lệ lớn. Đơn vị nhận thấy khoảng trống này và phát triển dịch vụ ghép xe, từ đó tối ưu hóa hành trình đô thị, đặc biệt với các tuyến cố định như đi làm, đi học, ra bến xe...

Dịch vụ Xe Ghép sử dụng thuật toán thông minh để ghép khách có lộ trình tương đồng trong vòng 5-15 phút. Mỗi chuyến ghép tối đa ba khách cho xe 4 chỗ, đảm bảo không gian riêng tư. Nếu không có khách phù hợp sau 15 phút, người dùng vẫn được đi riêng mà không phát sinh thêm chi phí. Nhờ đó, người dùng có thể tiết kiệm đến 40% chi phí so với xe riêng.

Sự kiện ra mắt Xe Ghép Moovtek có sự tham dự của các đối tác truyền thông, các nhà sáng tạo nội dung, đại diện thương hiệu là nhạc sĩ, ca sĩ Bùi Công Nam, khách hàng và đông đảo người hâm mộ. Ảnh: Moov

Ngoài ra, người sử dụng dịch vụ có thể theo dõi tài xế và hành trình trực tiếp trên ứng dụng. Việc này giúp quá trình di chuyển an toàn, minh bạch, phù hợp với người dùng đô thị hiện đại.

"Ghép 1 chuyến đáng 1 đồng - đáng từng phút chờ, đáng từng đồng chi", là thông điệp mà Moovtek và đại diện thương hiệu Bùi Công Nam cùng hướng đến để lan tỏa tinh thần thấu hiểu, sáng tạo và phát triển bền vững.

Thời gian tới, Moovtek phát triển dịch vụ Xe Ghép 7 chỗ để mở rộng lựa chọn cho người dùng. Trải nghiệm thêm dịch vụ Xe Ghép Moovtek tại đây.

Nguồn: Moov