Moody's xếp hạng tín nhiệm HDBank mức B1

Tỷ lệ nợ xấu của HDBank thấp hơn mức bình quân ngành, hiệu quả sinh lời cao, bền vững, theo Moody's.

Tổ chức xếp hạng tín nhiệm Moody's dành mức xếp hạng B1 cho HDBank về rủi ro đối tác dài hạn bằng đồng nội tệ và ngoại tệ, đánh giá rủi ro đối tác dài hạn được duy trì mức B1. Xếp hạng tín nhiệm nhà phát hành bằng nội tệ và ngoại tệ, xếp hạng tín nhiệm tiền gửi ngắn hạn bằng nội tệ và ngoại tệ đều giữ mức B1.

Theo Moody's, việc duy trì mức xếp hạng tín nhiệm và đánh giá xếp hạng cơ sở (BCA) của HDBank phản ánh năng lực tài chính ổn định của ngân hàng này trong suốt chu kỳ của nền kinh tế, nhờ danh mục cho vay đa dạng, hiệu quả sinh lời mạnh mẽ cùng nền tảng vốn được củng cố.

Khách hàng tới giao dịch tại HDBank. Ảnh: Minh Nhật

Cụ thể, theo đánh giá của Moody’s, tỷ lệ nợ xấu (NPL) tại ngày 31/3/2023 của ngân hàng này là 1,9%, thấp hơn tỷ lệ NPL bình quân quân 2,3% của các ngân hàng Việt Nam đang được xếp hạng. Tổ chức xếp hạng này cũng nhận định việc ưu tiên cấp tín dụng cho khách hàng cá nhân, doanh nghiệp nhỏ và vừa đã giúp HDBank giảm rủi ro tập trung danh mục và hạn chế sự gia tăng đột biến của nợ xấu.

Về hiệu quả sinh lời, trong 3 tháng đầu năm 2023, tỷ lệ lãi ròng trên tổng tài sản (ROA) của nhà băng này đạt 2,4%, cao hơn tỷ lệ ROA bình quân chỉ 1,7% của các ngân hàng Việt Nam được xếp hạng.

Đối với triển vọng xếp hạng tín nhiệm, Moody’s bày tỏ quan điểm thận trọng về những tác động có thể có trong trường hợp HDBank tham gia tái cơ cấu một ngân hàng thương mại và tốc độ tăng trưởng dư nợ của ngân hàng trong thời gian qua.

Theo ông Phạm Quốc Thanh, Tổng giám đốc HDBank, việc Moody's có quan điểm thận trọng là phù hợp nhưng phía HDBank cũng đã có những chiến lược cho nhiệm vụ này. Đối với tốc độ tăng dư nợ, chất lượng tài sản của ngân hàng đang tốt nhờ chiến lược cho vay phát triển nông nghiệp và nông thôn cùng tài trợ chuỗi.

Quý I/2023, HDBank ghi nhận lợi nhuận trước thuế đạt 2.743 tỷ đồng. Các tỷ lệ an toàn vốn, nợ xấu, tỷ lệ sinh lời tiếp tục duy trì ở mức tốt trong ngành. Hệ số an toàn vốn (CAR) theo chuẩn Basel II đạt 12,5%, trong đó tỷ lệ an toàn vốn cấp 1 đạt 10%.

Tỷ lệ nợ xấu hợp nhất 1,9% và riêng lẻ là 1,5%, thấp hơn tỷ lệ nợ xấu toàn ngành (khoảng 2,9% đến cuối tháng 2/2023). Chi phí hoạt động được quản trị hiệu quả, với tỷ lệ chi phí/thu nhập ở mức 34,6% cải thiện từ mức 39,3% cuối năm 2022.

An Nhiên