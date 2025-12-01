Moody’s nâng xếp hạng tín nhiệm với MSB

Moody’s nâng xếp hạng tiền gửi dài hạnvà nhà phát hành dài hạn của MSB từ B1 lên Ba3, đồng thời xếp hạng tín nhiệm cơ sở cũng được nâng từ b2 lên b1.

Theo báo cáo của Moody’s, việc điều chỉnh xếp hạng được thực hiện trong bối cảnh tổ chức này áp dụng phương pháp luận mới. Cách đánh giá mới ưu tiên khả năng tạo lợi nhuận ổn định, yếu tố then chốt cho năng lực trả nợ dài hạn; đồng thời coi trọng quy mô và bộ đệm vốn của ngân hàng. Mô hình kinh doanh và mức độ đa dạng hóa nguồn thu cũng được đưa vào chấm điểm rủi ro, cùng với một số tiêu chí định tính nhằm phản ánh đầy đủ hơn sức khỏe tài chính của từng tổ chức tín dụng.

Moody's đánh giá triển vọng của MSB ở mức Ổn định. Ảnh: MSB

Moody’s cho biết, chỉ số vốn của MSB cải thiện nhờ ngân hàng chi trả cổ tức bằng cổ phiếu những năm gần đây, giúp củng cố bộ đệm vốn và duy trì tỷ lệ vốn chủ sở hữu hữu hình trên tài sản có rủi ro (TCE/RWA) ở mức 12,7% (tại ngày 30/6), thuộc nhóm cao trong ngành.

Chất lượng tài sản có tính thanh khoản cao, bao gồm danh mục trái phiếu Chính phủ mà ngân hàng đầu tư, là yếu tố hỗ trợ tích cực cho điểm số về thanh khoản. Đồng thời, các yếu tố Môi trường - Xã hội - Quản trị (ESG) của MSB được Moody’s đánh giá ở mức CIS-3, cho thấy rủi ro ESG không tác động lớn lên xếp hạng tín nhiệm hiện tại.

Bên cạnh việc được nâng xếp hạng tín nhiệm, triển vọng của MSB tiếp tục được Moody’s giữ ở mức Ổn định. Việc nhiều hạng mục trong ma trận chấm điểm đều được cải thiện cho thấy nền tảng tài chính của ngân hàng đã được củng cố, đáp ứng tốt các tiêu chuẩn đánh giá mới. Đơn vị này kỳ vọng các yếu tố tín dụng cốt lõi của MSB sẽ duy trì ổn định trong 12-18 tháng tới.

Hoạt động kinh doanh của MSB tập trung vào củng cố an toàn vốn và thanh khoản. Ảnh: MSB

Vài năm gần đây, MSB tập trung củng cố vốn và thanh khoản nhằm chủ động trước biến động kinh tế. Chỉ số an toàn vốn (CAR) được duy trì trên 12%, cao hơn mức tối thiểu (8%) theo quy định của Ngân hàng Nhà nước.

Tại ngày 30/9, nợ xấu riêng lẻ (NPL) ở mức 1,9%; tỷ lệ cho vay trên huy động (LDR) giảm từ 73,91% (quý II) xuống 71,31% (quý III). Tỷ lệ vốn ngắn hạn cho vay trung dài hạn được kiểm soát ở mức 27,03%, đáp ứng yêu cầu từ cơ quan quản lý.

Về cấu trúc nguồn vốn, kết thúc quý III, tiền gửi khách hàng của MSB đạt gần 183.400 tỷ đồng, tăng 19% so với cuối 2024. Tiền gửi không kỳ hạn (CASA) đạt hơn 51.000 tỷ đồng, chiếm 27,83% tổng huy động và ghi nhận tăng trưởng 4 quý liên tiếp. Tiền gửi có kỳ hạn tăng 16%, đạt gần 132.360 tỷ đồng; phát hành giấy tờ có giá đạt gần 26.100 tỷ đồng, tăng 23% so với cuối 2024. Các số liệu cho thấy MSB đang xây dựng cấu trúc tiền gửi đa dạng, tối ưu chi phí vốn trong bối cảnh cạnh tranh huy động tăng cao.

Theo đại diện MSB, việc được nâng xếp hạng tín nhiệm có ý nghĩa quan trọng, đặc biệt trong bối cảnh ngân hàng đang đẩy mạnh đa dạng hóa nguồn vốn trung - dài hạn từ thị trường vốn quốc tế. Xếp hạng cao hơn giúp ngân hàng tăng uy tín với đối tác, mở rộng khả năng tiếp cận nguồn vốn chi phí hợp lý và mở ra cơ hội hợp tác với các định chế tài chính toàn cầu. Đồng thời, kết quả này cũng củng cố niềm tin của khách hàng và nhà đầu tư, tạo động lực để MSB đẩy mạnh chiến lược tăng trưởng, hướng tới một mô hình hoạt động an toàn, hiệu quả hơn và phù hợp với các chuẩn mực quản trị quốc tế.

"Chúng tôi xem đây là bước tiến quan trọng và là động lực để MSB tiếp tục cải thiện chất lượng vận hành, nâng cao hiệu quả kinh doanh, nhằm mang đến sự an tâm cho khách hàng và đối tác", vị đại diện chia sẻ.

Trong thời gian tới, MSB cho biết sẽ tiếp tục định hướng tăng trưởng thận trọng, ưu tiên hiệu quả và chất lượng bền vững để duy trì vị thế cạnh tranh lâu dài.

Minh Ngọc