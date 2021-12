Moody’s nâng xếp hạng tín nhiệm của VPBank

Moody's nâng hạng đánh giá tín dụng cơ sở (BCA), xếp hạng nhà phát hành và tiền gửi nội tệ và ngoại tệ dài hạn của VPBank từ B1 lên Ba3.

Triển vọng xếp hạng của VPBank cũng được thay đổi thành "tích cực", phản ánh kỳ vọng của Moody's về việc củng cố hơn nữa hồ sơ tín dụng của ngân hàng, nhờ những cải thiện về chất lượng tài sản, nguồn vốn.

Kết quả nâng hạng tín nhiệm VPBank được đưa ra sau khi ngân hàng hoàn tất bán 49% cổ phần tại Công ty tài chính tiêu dùng FE Credit cho Tập đoàn tài chính SMBC của Nhật Bản cuối tháng 10 vừa qua. Moody’s đánh giá thương vụ bán vốn mang lại sự cải thiện đáng kể trong hồ sơ tín nhiệm của ngân hàng. Tỷ lệ an toàn vốn (CAR) hợp nhất theo phương pháp luận của Moody’s, tăng từ 11,4% ở thời điểm cuối tháng 9/2021 lên 13,5% tại cuối tháng 10/2021.

Trụ sở VPBank. Ảnh: VPBank

Bên cạnh nền tảng vốn, kết quả kinh doanh của ngân hàng thời gian qua, cũng được Moody’s đánh giá cao. Báo cáo kết quả kinh doanh cuối quý III của VPBank, cho thấy, lợi nhuận hợp nhất trước thuế của ngân hàng đạt hơn 11.736 tỷ đồng, tăng 24,9% so với cùng kỳ. Riêng lợi nhuận trước thuế của ngân hàng mẹ đạt 10.872 tỷ đồng, tăng 75,2% so với cùng kỳ. Tổng thu nhập hoạt động hợp nhất đạt 33.231 tỷ đồng, tăng 17,3% so với cùng kỳ năm trước. Các chỉ số hiệu quả ROA, ROE hợp nhất tiếp tục nằm trong nhóm đầu thị trường, lần lượt đạt 2,8% và 21,6%.

Moody’s tin rằng năng lực vốn của VPBank sẽ tiếp tục ổn định, khi ngân hàng này thể hiện kế hoạch sử dụng ngồn vốn thu được từ thương vụ FE Credit để thúc đẩy tăng trưởng, tìm kiếm cơ hội đầu tư kinh doanh mới. Bên cạnh đó, quy mô tài sản sẽ được mở rộng thêm nhờ tăng trưởng lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh. "Chất lượng tài sản và khả năng sinh lời của VPBank sẽ duy trì ổn định trong 12-18 tháng tới" Moody’s nhận định.

Việc được Moody’s nâng hạng tín nhiệm, trong bối cảnh kinh tế Việt Nam chịu những tác động nặng nề từ sự bùng phát của dịch Covid-19, phần nào cho thấy sự tín nhiệm, niềm tin của các tổ chức quốc tế với VPBank. Điều này cũng góp phần củng cố vị thế của VPBank, đồng thời nâng cao hơn nữa khả năng huy động vốn từ các định chế tài chính.

An Nhiên