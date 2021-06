Moody's nâng triển vọng tín nhiệm của HDBank lên tích cực

Moody's nâng triển vọng HDBank từ "ổn định" lên "tích cực", xếp hạng tiền gửi dài hạn bằng nội tệ, ngoại tệ và xếp hạng nhà phát hành mức B1.

Theo Moody’s, kết quả này dựa trên xếp hạng tín nhiệm cơ sở (BCA) của HDBank có thể được điều chỉnh nâng bậc trong 12-18 tháng tới nhờ cải thiện chất lượng tài sản, giảm chi phí dự phòng trong những năm qua. Mặt khác, khả năng sinh lời của nhà băng này được nâng cao nhờ lợi suất tốt hơn từ cho vay cá nhân và doanh nghiệp vừa và nhỏ. Cũng theo Moody's, năng lực về vốn của ngân hàng sẽ tiếp tục xu hướng ổn định nhờ nguồn vốn nội bộ đủ để đáp ứng cho tăng trưởng tổng tài sản.

Đại diện HDBank nhận định, việc nâng tín nhiệm của Moody's với ngân hàng khẳng định năng lực của nhà băng trong việc thích ứng để duy trì ổn định và tiến bước theo chiến lược phát triển trong bối cảnh dịch Covid-19 nhiều khó khăn.

Khách hàng tới giao dịch tại HDBank. Ảnh: HDBank

Theo báo cáo của HDBank, lợi nhuận trước thuế hợp nhất quý I đạt trên 2.100 tỷ, tăng 68% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận trước thuế của ngân hàng mẹ vượt 1.800 tỷ đồng, tăng 88% so với cùng kỳ năm trước. Các chỉ tiêu lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE) và lợi nhuận trên tổng tài sản (ROA) đạt lần lượt 26,3% và 2,1%. Hệ số an toàn vốn CAR (theo Basel II) đạt trên 12%, chất lượng tài sản và thanh khoản duy trì ở mức cao. Tỷ lệ nguồn vốn ngắn hạn cho vay trung - dài hạn chỉ 23,4% so với mức 40% theo quy định. Hiệu quả quản trị chi phí tiếp tục được tối ưu với hệ số chi phí/tổng thu nhập (CIR) chỉ 39,1% so với mức 51% cùng kỳ năm ngoái.

Góp phần hỗ trợ cho nền kinh tế và sát cánh, đồng hành cùng khách hàng, HDBank đã dành hàng chục tỷ đồng thực hiện các hoạt động hỗ trợ cộng đồng. Bên cạnh đó là chương trình tín dụng đồng hành cùng khách hàng trị giá hàng chục nghìn tỷ đồng.

Hiện, Việt Nam được cả ba tổ chức xếp hạng tín nhiệm (gồm Moody’s, S&P và Fitch) đồng loạt nâng triển vọng tín nhiệm quốc gia lên "Tích cực". Trước đó, Moody’s cũng giữ nguyên xếp hạng tín nhiệm quốc gia của Việt Nam ở mức Ba3 và nâng triển vọng lên "Tích cực".

An Nhiên