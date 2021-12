Moody's duy trì định hạng của BIDV

Các định hạng tiền gửi nội tệ, ngoại tệ dài hạn và định hạng nhà phát hành của BIDV tiếp tục ở mức triển vọng tích cực.

Đây là kết quả sau khi tổ chức định hạng tín nhiệm Moody’s hoàn thành việc rà soát định hạng tín nhiệm định kỳ cho BIDV. Cụ thể, định hạng tiền gửi dài hạn và định hạng nhà phát hành dài hạn ở mức Ba3, xếp loại triển vọng "tích cực".

Theo Moody's, BIDV đã có những cải thiện về chất lượng tài sản thông qua việc xử lý các tài sản có vấn đề và tăng tỷ lệ trích lập dự phòng rủi ro trong những năm gần đây. Khả năng huy động và thanh khoản là điểm mạnh của ngân hàng với hệ thống mạng lưới rộng lớn và quan hệ với các doanh nghiệp Việt Nam.

Một chi nhánh giao dịch của BIDV. Ảnh: BIDV

Năm 2021 là năm thứ 16 liên tiếp BIDV mời Moody’s thực hiện định hạng tín nhiệm. Điều này góp phần khẳng định cam kết minh bạch hóa và thực hiện chiến lược áp dụng các chuẩn mực quốc tế tốt nhất vào hoạt động kinh doanh của BIDV.

Kết thúc 9 tháng đầu năm 2021, hoạt động kinh doanh của BIDV vẫn duy trì ổn định, quy mô tăng trưởng khá so với đầu năm, chất lượng tín dụng được kiểm soát trong giới hạn. Lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 10.733 tỷ đồng, tăng trưởng 52% so với cùng kỳ năm trước, hoàn thành 83% kế hoạch năm. BIDV đã thực hiện trích lập đầy đủ dự phòng rủi ro theo quy định. Các chỉ tiêu về an toàn hoạt động đảm bảo theo quy định của Nhà nước, tiệm cận thông lệ quốc tế.

An Nhiên