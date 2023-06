Monica Bellucci yêu Tim Burton

Minh tinh Monica Bellucci nói cô yêu và tôn trọng đạo diễn Tim Burton.

Diễn viên Italy cho biết cô vui khi gặp được đạo diễn Beetlejuice. Trên Elle France, cô trả lời: "Đó là một trong những cuộc gặp hiếm trong đời. Tôi biết người đàn ông đó, tôi yêu anh, và bây giờ tôi còn thấy anh ở vai trò đạo diễn. Một cuộc phiêu lưu sắp bắt đầu".

Cả hai tại liên hoan phim Lumière, Pháp vào năm 2022. Ảnh: Hello Magazine

Theo Page Six, là bạn hơn 15 năm, hai người bị đồn hẹn hò sau liên hoan phim Lumière ở Lyon, Pháp vào tháng 10/2022. Lúc đó, Monica dự với tư cách khách mời danh dự, trao Burton giải thưởng Thành tựu trọn đời.

Tờ Paris Match cho rằng họ thân thiết hơn sau sự kiện này. Cả hai bị thấy ở Madrid (Tây Ban Nha), phối đồ đồng điệu và khoác tay nhau. Ở Santa Monica, California, trong lễ Tình nhân, hai nghệ sĩ bị bắt gặp hôn nhau, sau đó tay trong tay vào nhà hàng, theo Dailymail hồi tháng 2.

Cả hai bị bắt gặp tại California vào tháng 2. Ảnh: splashnews.com

Diễn viên Monica Bellucci đóng chính trong Beetlejuice 2 do Burton đạo diễn. Cặp sao hiện ở London quay phim, tác phẩm dự kiến ra rạp vào tháng 9/2024. Cô nói phim mới của Tim Burton miêu tả "thế giới như mơ" - ở đó quái vật tốt bụng, con người tha thứ cho góc tối của nhau, cùng hướng về nơi tươi sáng.

Tim Burton, 65 tuổi, là đạo diễn người Mỹ nổi tiếng với các tác phẩm như Edward Scissorhands, The Nightmare Before Christmas, Corpse Bride, Frankenweenie. Ông với Helena Bonham Carter từng yêu nhau 13 năm, có chung con trai Billy (19 tuổi), con gái Nell (15 tuổi). Nay họ duy trì tình bạn, cùng chăm sóc con.

Monica Bellucci, 59 tuổi, gây ấn tượng với hàng loạt vai diễn nóng bỏng. Trước khi làm diễn viên, cô là người mẫu nổi tiếng, từng chụp cho thương hiệu Dolce & Gabbana và tạp chí thời trang Elle.

Monica Bellucci trong phim Malena Monica Bellucci trong phim "Malèna". Video: Youtube Oceo

Diễn viên trở thành biểu tượng sex của điện ảnh vào năm 2000 qua tác phẩm lãng mạn Malèna. Hình tượng nữ hoàng Ai Cập Cleopatra trong Asterix and Obelix Meet Cleopatra (2002) của cô để lại nhiều ấn tượng. Một số phim khác là The Matrix Reloaded (2003), The Matrix Revolutions (2003), The Brothers Grimm (2005).

Mỹ nhân Italy và họa sĩ Nicolas Lefebvre chia tay năm 2019. Trước đó, cô kết hôn với Vincent Cassel từ năm 1999-2013, có hai con gái Deva, 18 tuổi và Léonie, 13 tuổi.

Quỳnh Quyên (theo Page Six)