Monica Bellucci và Tim Burton chia tay

Minh tinh Monica Bellucci, 61 tuổi, và đạo diễn Tim Burton, 67 tuổi, thông báo kết thúc mối quan hệ sau hai năm yêu.

Trong thông báo gửi AFP ngày 19/9, cặp sao cho biết: "Với sự tôn trọng và quan tâm sâu sắc dành cho nhau, Monica Bellucci và Tim Burton quyết định chia tay". Cả hai không tiết lộ nguyên nhân.

Hiện các trang tin quốc tế liên lạc với phía các nghệ sĩ nhưng chưa nhận phản hồi.

Diễn viên Monica Bellucci và đạo diễn Tim Burton tại Rome Film Festival năm 2023. Ảnh: AFP

Hai người gặp nhau lần đầu tại thảm đỏ Liên hoan phim Cannes năm 2006. Năm 2022, họ tái ngộ khi Bellucci là người trao giải Thành tựu trọn đời cho Burton tại Liên hoan phim Lumière Festival tại Pháp. Tờ Paris Match cho rằng họ thân thiết hơn sau sự kiện này. Không lâu sau, Bellucci và Burton dấy lên nghi vấn hẹn hò khi truyền thông đưa tin họ đi chơi ở Madrid, Tây Ban Nha. Lễ tình nhân năm 2023, paparazzi chụp được ảnh họ hôn nhau, tay trong tay vào nhà hàng, theo Dailymail.

Cặp sao giữ kín mối quan hệ đến khi cùng xuất hiện tại Rome Film Festival tháng 10/2023. Theo People, đạo diễn dự sự kiện để ủng hộ buổi công chiếu phim Maria Callas: Lettere e Memorie của người yêu. Khi ấy, nhiều bài báo miêu tả ông trông "rất đắm chìm vào tình yêu và hạnh phúc".

Monica Bellucci, Tim Burton ở Emmy 2024 Monica Bellucci nắm tay Tim Burton ở Emmy 2024 hôm 15/1. Video: Whoopsee

Trước khi công khai mối quan hệ, Monica Bellucci từng nhắc về Tim Burton với báo chí. Trên Elle tháng 6/2023, cô nói: "Tôi có thể nói rằng tôi rất vui vì gặp người đàn ông này. Đó là một trong những cuộc gặp gỡ hiếm hoi trong đời. Tôi biết anh ấy, yêu anh ấy và giờ tôi sẽ được gặp anh với tư cách đạo diễn - một cuộc phiêu lưu khác lại bắt đầu". Cuộc phỏng vấn diễn ra sau khi có thông tin Tim Burton chọn Bellucci đóng Beetlejuice bản 2024. Đây là bộ phim kinh dị hài từng gây tiếng vang cho ông năm 1988.

Monica Bellucci sinh năm 1964, là "biểu tượng sex" của điện ảnh qua tác phẩm lãng mạn Malèna. Cô gây ấn tượng với hàng loạt vai diễn trong Asterix and Obelix Meet Cleopatra (2002), The Matrix Reloaded (2003), The Matrix Revolutions (2003), The Brothers Grimm (2005).

Trước khi làm diễn viên, cô là người mẫu nổi tiếng, từng chụp cho nhiều hãng thời trang và tạp chí.Cô kết hôn tài tử Vincent Cassel năm 1999 và chia tay năm 2013, có hai con gái Deva và Léonie. Trước khi yêu Tim Burton, cô trải qua mối tình với họa sĩ Nicolas Lefebvre.

Tim Burton có tên thật là Timothy Walter Burton sinh năm 1958, là một đạo diễn, nhà biên kịch, nhà sản xuất điện ảnh, nghệ sĩ kiêm họa sĩ diễn hoạt người Mỹ. Sau 30 năm làm phim, ông liên tiếp có nhiều tác phẩm gây tiếng vang như The Nightmare Before Christmas (1993), Batman(1989), Edward Scissorhands (1990), Planet Of The Apes (2001), Alice in Wonderland (2010). Tác phẩm nổi bật gần đây là series Wednesday có Jenna Ortega đóng chính.

Trước Monica Bellucci, ông có mối tình 13 năm với diễn viên Helena Bonham Carter từ năm 2001 đến 2014. Cả hai có hai con chung gồm một trai một gái. Dù hai người chưa từng kết hôn, Bonham Carter đã mô tả cuộc chia tay là một vụ ly hôn, theo People.

