Mong ước cuối đời của người cha dành cho con gái nuôi

Mong ước cuối đời của người cha dành cho con gái nuôi









TP HCMỞ tuổi 74, mong mỏi lớn nhất của Lê Trọng Toàn là tìm lại mẹ ruột cho con gái nuôi vì sợ mình mất đi, con không còn nơi nương tựa.