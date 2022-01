Mong tình ta như ly rượu vang

Không phải thứ đồ uống có thể cảm nhận được ngay mùi vị nhưng có hạn sử dụng, mà là hương vị của rượu vang.

Một chút vị chát khi nhấp môi xen lẫn vị ngọt tan trong miệng và càng dịu êm khi được ủ lâu qua nhiều năm tháng...

Anh thương mến,

Những ngày đầu của năm mới, em hy vọng anh và gia đình bình yên bước qua một năm với biết bao khó khăn và mất mát. Chỉ như vậy thôi, em nghĩ chúng ta đã may mắn và hạnh phúc hơn rất nhiều người xung quanh rồi.

Một cô gái nhỏ may mắn được sống trong sự đủ đầy như em luôn được dạy cách đong đầy tình thương để cho đi, chia sẻ với những mảnh đời kém may mắn hơn trong cuộc sống. Một cô gái nhỏ may mắn được lựa chọn sống theo cách mình muốn với sự ủng hộ của gia đình, luôn thấy biết ơn sự vất vả mà bố mẹ đã đánh đổi, coi trọng giá trị của sức lao động để sống giản dị hơn những gì mình có. Một cô gái dẫu có nhiều tổn thương cũng tự chữa lành để lại trao đi yêu thương, luôn mỉm cười lạc quan và trở thành cục pin năng lượng cho những người xung quanh. Một cô gái dẫu nhận được lời khen và sự ngưỡng mộ từ những người xung quanh, cũng chỉ khiêm tốn cảm ơn, hiểu rằng bản thân đang trong cuộc hành trình đi học hạnh phúc, hành trình có anh và những em bé nhỏ đáng yêu của chúng ta.

Em đã có cuộc sống đủ đầy để nuôi dưỡng tâm hồn bằng sở thích cá nhân, có công việc tốt đem lại giá trị cho đất nước, có tuổi trẻ rực rỡ được đi nhiều nơi, gặp gỡ nhiều người và chắt lọc những điều hay để học hỏi và phát triển bản thân. Bởi tôn trọng vẻ đẹp tự nhiên nên em ý thức chăm sóc bản thân từ sớm về ngoại hình và sức khỏe, để khiến bản thân tự tin hơn trong cuộc sống, để tự tin khi sánh bước cùng anh, để đáp ứng được yêu cầu công việc cần sự chỉn chu về ngoại hình, tác phong làm việc và giao tiếp bên cạnh việc trau dồi kiến thức chuyên sâu.

Nhưng em mong anh hiểu rằng, đằng sau cô gái tự tin ấy ẩn chứa sức mạnh của sự dịu dàng và nữ tính. Đằng sau sự đủ đầy ấy là những tháng ngày nỗ lực và phấn đấu không ngừng nghỉ, là sự gục ngã và đứng lên của bản thân nơi xứ người. Đằng sau một cô gái năng động với những tư tưởng hiện đại là một cô gái luôn trân trọng nét đẹp truyền thống, mong muốn trở thành người phụ nữ được chăm sóc cho tổ ấm nhỏ của riêng mình. Đằng sau một cô gái chỉn chu trong cuộc sống là cô gái nhỏ đam mê với ẩm thực, chẳng nề hà lê la quán xá vỉa hè để thưởng thức đồ ăn, cho phép bản thân lười biếng một chút vào cuối tuần, xa rời ồn ào cuộc sống. Đằng sau cô gái nhỏ miệt mài cống hiến cho công việc là một cô gái lặng lẽ rơi nước mắt mỗi khi áp lực, đứng lặng ở sân bay tìm kiếm một bờ vai quen thuộc, hay chí ít có thể nhắn tin cho một người đặc biệt nào đó mỗi lần đáp máy bay trở về sau chuyến công tác, thầm mong có ai đó đứng chờ ở sân bay, mong muốn được ăn bữa cơm gia đình nơi có những người thân yêu đang ngóng đợi.

Em đang ở trong cuộc hành trình mới, hành trình làm vợ, làm mẹ và làm người phụ nữ của gia đình. Hành trình ấy, dẫu biết có nhiều khó khăn và thử thách, nhưng em tin chỉ cần có anh đồng hành và sẻ chia, em sẽ hoàn thành rất tốt. Mong anh cũng được nuôi dưỡng bởi gia đình đong đầy tình yêu thương, lương thiện và học thức. Hy vọng anh tự tin thể hiện quan điểm của bản thân trong lĩnh vực theo đuổi, tự tin với kiến thức và trải nghiệm của bản thân để có thể kể em nghe những điều anh đã trải qua, để chúng ta có thể chia sẻ với nhau về những nơi ta từng đặt chân đến.

Hy vọng anh cũng đang cảm thấy hạnh phúc trong cuộc sống của mình, biết yêu thương và thấu hiểu nỗi vất vả của mẹ, được hưởng nền giáo dục tốt đẹp để trở thành một công dân có ích cho xã hội. Hy vọng mẹ anh là người phụ nữ hạnh phúc và thích nấu ăn, để em có thể học hỏi thêm kỹ năng nấu ăn từ mẹ, cùng mẹ chuẩn bị những món ăn dinh dưỡng cho cả nhà ta. Hy vọng chúng ta có thể vì nhau mà quan tâm đến bố mẹ hai bên, dành tặng cho bố mẹ những món quà ý nghĩa và nói lời cảm ơn bố mẹ bởi đã nuôi dưỡng chúng ta bằng sự yêu thương.

Mong anh hoàn toàn độc thân, chưa từng kết hôn hay có con riêng trước đó, có ít nhất một sở thích lành mạnh để theo đuổi, là người chỉn chu trong phong cách hàng ngày từ ngoại hình đến giao tiếp để ta có thể tự tin bước cùng nhau, để em có thể ủng hộ sở thích và niềm đam mê của anh, để ta có thể thấu hiểu công việc của nhau và "sạc" năng lượng cho nhau mỗi khi mệt mỏi, để có thể yên tâm mà dừng lại nghỉ ngơi bởi biết rằng đằng sau luôn có một người ủng hộ. Ý nghĩa về sự đủ đầy của em chính là để anh có thể thoải mái theo đuổi những sở thích cá nhân bên cạnh trách nhiệm với gia đình, để anh không cần nghĩ đến những áp lực cuộc sống khi đưa ra lựa chọn nào đó cho bản thân, để em được đồng hành và biến những ước mơ của anh thành hiện thực. Ngược lại, em hy vọng được anh tôn trọng niềm đam mê và sở thích cá nhân. Hy vọng anh đã có sự ổn định tại Hà Nội bởi em thực sự yêu nơi đây và muốn gắn bó với mảnh đất này. Và bởi công việc của em không thể tìm được ở đâu ngoài Hà Nội.

Thực ra em từng gửi gắm những điều yêu thương với anh và con qua bài viết "Mong được cùng anh tạo ra những đứa trẻ hạnh phúc" và nhờ đó, em học được bài học của sự trưởng thành. Có lẽ anh sẽ nghĩ em mong muốn nhiều về anh, nhưng em tin chỉ có như vậy anh mới đủ tự tin đồng hành cùng em trên hành trình đi đến hạnh phúc, để anh không làm tổn thương em bởi sự im lặng xuất phát từ sự tự ti của bản thân, để em không nhận thêm câu "Anh cảm thấy không xứng đáng" như trước đây em từng phải chịu đựng, để em được thoải mái thể hiện năng lực và trí tuệ của bản thân mà không e ngại anh nghĩ ngợi hay mặc cảm.

Với em, được chứng kiến bố mẹ, gia đình hai bên khỏe mạnh và an yên, được nhìn thấy tổ ấm nhỏ của chúng ta luôn đầy ắp tiếng cười, mỗi cá nhân được vuốt ve cảm xúc là sức mạnh để em tiếp tục cố gắng trên hành trình đi học hạnh phúc. Hành trình ấy, em hy vọng có anh và con đồng hành.

Hôm nay, em cắm một bình hoa yêu thích, xịt một mùi hương em yêu và ngồi viết cho anh.

Mến thương,

Em

Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc