Mong tìm thấy cô gái của tôi trong mùa xuân này

Xin hãy như đóa hoa trinh nữ hay một nhành hoa phượng đỏ mang sắc màu của tuổi học trò, tớ chỉ cần cậu như thế thôi.

Xin chào cậu, người mà tớ đang tìm kiếm bấy lâu nay. Đọc mục Hẹn hò này đã lâu nên hôm nay mạnh dạn khai xuân viết mấy dòng, hy vọng đầu năm mới này tớ sẽ tìm thấy cậu như tìm thấy một kho báu vậy đó. Tớ năm nay vừa nấu xong nồi bánh chưng thứ 33, hy vọng cậu có thể đoán ra năm sinh của tớ nhé. Có người đoán tuổi tớ mà phải trừ đi vài ba tuổi, không biết là thật hay là xã giao nữa, nếu có duyên gặp mặt thì cậu xem giúp tớ có phải vậy không nhé.

Tớ sinh ra và lớn lên ở Hóc Môn, một huyện ngoại ô của TP HCM, nơi có cánh đồng diều lớn nhất nhì ở Sài Gòn. Hàng năm, cứ mỗi mùa xuân đến là mọi người từ khắp nơi, thậm chí là các tỉnh khác kéo đến đông nghịt để thả những con diều to ơi là to, hoặc tập chơi diều lượn (nghe đã tai lắm), hay là gọi lô tô của những anh chị trong làng gồm Bát Tràng rất vui. Tớ mỗi ngày đi làm về đều đi ngang qua đó và có ghé lại xem diều. Những cánh diều to no gió căng dây cước đang bay trên bầu trời với những hình con sao biển, con cá mập, con dơi hay là con bạch tuộc siêu to khổng lồ, ở dưới nào là tiếng rao của những xe cá viên chiên, xe kem, kẹo bông gòn... cả tiếng xe ôtô điện cho mấy đứa nhỏ chạy kèm theo, đó là tiếng nhạc lô tô xập xình, tất cả tạo nên một khung cảnh vui chơi mộc mạc, chân chất như ở miền Tây. Có điều là đôi khi tớ vẫn hơi buồn vì ước gì nếu có cậu cùng tớ ngắm diều vào những ngày cuối tuần thì hay biết mấy.

Tớ cao 165 cm, nặng 60 kg, BMI = 22, thể trạng bình thường, khuôn dung ổn định nên tớ cũng mong cậu cũng ổn định như tớ nhé. Nếu cậu là đóa hoa khoe sắc nổi bật, tớ sẽ không có cơ hội gặp được cậu đâu. Xin hãy như đóa hoa trinh nữ hay một nhành hoa phượng đỏ mang sắc màu của tuổi học trò, tớ chỉ cần cậu như thế thôi. Ngày xưa tớ cũng mong ước khi học xong ra trường sẽ đi làm kinh doanh, buôn bán này nọ, nhưng dòng đời xô đẩy tớ lại làm ngành khác. Thu nhập hàng tháng cũng đủ xài, tự mua những gì mình thích, gửi mẹ một ít để lo tiền điện nước ăn uống hàng ngày và một ít để tiết kiệm nên tớ mong cậu có công việc ổn định nhé (nhà nước hay tư nhân đều được).

Nhà tớ có 3 anh chị em và tớ là chốt hạ, nếu cậu cũng ở Sài Gòn thì hay quá vì nếu sau này cậu có về nhà tớ ở chung (nhà tớ có phòng), có việc gì mà kẹt người cũng có ông bà ngoại giúp đỡ. Nếu cậu ở tỉnh khác cũng không sao, chỉ là đi lại hơi xa một tí thôi nhưng tớ mong cậu là người vợ hiền. Nếu có chí hướng làm ăn ở ngoài xã hội thì xin hãy dành một ít thời gian hướng về gia đình, chăm lo cho tổ ấm. Đương nhiên tớ sẽ phụ công việc nhà với cậu, chia sẻ công việc hàng ngày vì bây giờ nam nữ đều bình đẳng như nhau, miễn sao cả hai đều vun vén cho tổ ấm của mình sao cho tốt và hạnh phúc là được, cậu đừng có tính cố chấp và bảo thủ nhé vì tớ là người cởi mở và biết lắng nghe.

Ở chỗ làm, tớ được mọi người nhận xét là hiền lành, hòa đồng vì tớ chỉ tập trung làm tốt công việc của mình, hiếm khi tò mò vào chuyện người khác. Chỉ khi nào có chuyện hot quá mình vào hóng tí thôi, nên may mắn được anh em chỗ làm không ghét. Căn bản mình làm công việc của mình chỉ cần đúng người, đúng việc, thấy hợp tình hợp lý thì không ai ghét bỏ mình cả. Tớ hơi cương trực một xíu, tuy nhiên đôi khi làm việc vẫn có thể du di nho nhỏ để mọi người đều cảm thấy hài hòa, không phải là nịnh hót mà cũng chẳng phải là đối xử như bề trên, kiểu như kính lớn nhường nhỏ. Trước khi làm việc gì tớ đều suy nghĩ kỹ và có kế hoạch để ứng phó với những tình huống có thể xảy ra bất chợt nên nếu cậu bảo tớ lo xa là cũng đúng.

Tớ từng trải qua hai mối tình, tuy nhiên do không đồng điệu trong tính cách và không có sự thấu hiểu nên rốt cuộc chẳng đi đến đâu. Tớ chưa từng kết hôn và có con nên mong cậu cũng như vậy và là chốt hạ cuối cùng, là câu trả lời mà bao năm nay mẹ tớ vẫn hỏi khi nào thì lấy vợ. Về độ tuổi, tớ hy vọng cậu từ độ 25 đến 32, trừ tuổi Dần, Tỵ, Hợi nhé. Văn vẻ thì dở mà bày đặt viết nhiều, ngày xưa tớ đi thi môn Văn vẫn cứ dùng chiêu này, văn không hay thì cứ viết càng nhiều càng tốt để cho thầy cô thấy thương thì cho điểm qua môn, nên cậu có đọc được hết bài này thì nếu hữu duyên gửi mail cho tớ nhé, biết đâu sau này cậu về nhà tớ ở thiệt thì sao nè. Tớ chờ mail của cậu đấy, cô gái.

Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ