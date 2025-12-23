Mong tìm người đàn ông nghiêm túc, chân thành

Mình không tìm sự hoàn hảo, chỉ mong gặp người đủ chân thành, biết lắng nghe, thấu hiểu và sẵn sàng đồng hành trong chặng đường phía trước.

Mình sinh năm 1985, đã trải qua vài lần trắc trở trong chuyện tình cảm nên đến hiện tại vẫn độc thân, mà vì những mối quan hệ trước đều gặp những hoàn cảnh phát sinh ngoài mong muốn, không thể đến kết hôn, chia tay trong trân trọng và cảm thông. Dù vậy, mình vẫn tin rằng ở đâu đó sẽ có một người phù hợp, đủ thấu hiểu để cùng nhau đi tiếp.



Về bản thân, mình cao 1m55, ngoại hình ưa nhìn, trông trẻ hơn tuổi thật vài tuổi. Mình có tính cách hiền lành, hướng thiện, tin vào nhân quả và sống nương theo tinh thần Phật pháp, nên đón nhận mọi việc trong tâm thế tùy duyên, cầm lên được và cũng đặt xuống được khi cần. Mình là người thẳng thắn, rõ ràng trong cảm xúc và các mối quan hệ; trân trọng sự dứt khoát, không phù hợp với những mối quan hệ nhập nhằng, thiếu quyết tâm bước tiếp hoặc không đủ can đảm buông bỏ quá khứ.



Mình sống tình cảm và rất yêu động vật. Hiện tại, mình sống trong một căn hộ chung cư nhỏ khoảng 50 m² cùng hai bé mèo, coi các bé như người thân trong gia đình. Cuộc sống của mình giản dị, yên ổn và không ồn ào. Mình có công việc ổn định, thu nhập không cao nhưng bù lại đi làm rất gần nhà (khoảng 2 km), nên cuộc sống cân bằng, không quá áp lực. Mình trân trọng sự bình yên, chân thành và những giá trị gia đình.



Mình mong muốn gặp một người đàn ông trưởng thành, có tấm lòng lương thiện, công việc ổn định, nghiêm túc trong chuyện lâu dài. Nếu có thể sẵn sàng ưu tiên về ở gần hoặc ở cùng nhà mình để thuận tiện cho công việc của mình thì càng tốt. Mình cũng xin nói thẳng: mình mong đối phương có ngoại hình ưa nhìn một chút, vì mình tin rằng sự hòa hợp về cảm xúc và rung động cũng rất quan trọng trong đời sống vợ chồng, điều này không phải kén chọn, mà là sự tôn trọng cảm xúc của cả hai.



Mình không tìm sự hoàn hảo, chỉ mong gặp được một người đủ chân thành, biết lắng nghe, thấu hiểu và sẵn sàng đồng hành cùng nhau trong chặng đường phía trước. Nếu bạn cũng tìm một mối quan hệ nghiêm túc, lâu dài và trân trọng những điều giản dị trong cuộc sống, rất mong có cơ hội được làm quen.

