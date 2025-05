Mong tìm người đàn ông là bố đơn thân

Em là mẹ đơn thân nhưng hãy tin em tìm anh không vì cô đơn hay những nhu cầu khác, hy vọng anh cùng mục đích tìm bạn như em.

Em không biết em và anh có tìm thấy được nhau hay không vì hiện tại chuyên mục này hàng ngày đăng rất nhiều bài. Ở những bài viết đó nếu anh chưa tìm được người phụ hợp với anh, hãy viết mail cho em nếu anh thấy hình ảnh của mình trong bài viết của em nhé.

Em là mẹ đơn thân nhưng anh hãy tin em tìm anh không phải vì sự cô đơn hay vì những nhu cầu khác, em hy vọng anh cũng cùng mục đích tìm bạn như em. Dĩ nhiên ở thế giới ảo vẫn có người thật phải không anh? Em mong anh cũng sống thật cùng em nhé, hàng ngày anh lo công việc, tối về lại quay quần cùng các con, dành thời gian cho bản thân mình. Ngoài ra anh cũng là một người bố thật tâm lý, biết tận hưởng cuộc sống lành mạnh cùng các con, người thân và những người bạn nhé anh.

Đời là bể khổ nhưng nếu mình biết sống, biết tận hưởng cuộc sống thì em tin không ai khổ phải không anh? Nếu anh đang khổ hay tự làm bản thân mình khổ, đang vật vã với cuộc sống, không có sự bình an mỗi ngày, xin anh đừng gửi mail cho em. Vì ở tuổi này em cần sự bình an anh à. Em xin lỗi vì không muốn mất thời gian của cả hai nên muốn nói thật cho anh hiểu. Nếu anh hiểu rồi thì đừng ngần ngại hãy viết mail cho em nhé. Cảm ơn anh và cảm ơn báo VnExpress. Chúc độc giả luôn tìm thấy sự bình an và hạnh phúc trong cuộc sống.

