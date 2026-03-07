Mong tìm người cùng em xây dựng gia đình nhỏ hạnh phúc

Mong anh chín chắn, đàng hoàng, nói được làm được, không gia trưởng, vũ phu, cờ bạc, nợ nần.

Chào anh, em hiện 35 tuổi, cái tuổi không còn trẻ nữa, mong muốn tìm thấy anh, người phù hợp để có thể đồng hành, làm chồng em, cùng xây dựng gia đình nhỏ hạnh phúc. Em giới thiệu sơ lược về em để anh biết nhé:

Ngoại hình: khuôn mặt và dáng người ổn, trông trẻ hơn tuổi một chút, em cao 1m58, nặng 49-50 kg. Tính cách: dễ chịu, vui vẻ, vừa hướng nội vừa hướng ngoại, vừa truyền thống vừa hiện đại, hơi cầu toàn. Trình độ: cử nhân quản trị kinh doanh. Công việc: nhân viên văn phòng với thu nhập ổn định.



Em mong muốn tìm được người đồng hành phù hợp, anh có thể nhỏ hoặc lớn hơn em đều được, tính cách chín chắn, đàng hoàng, nói được làm được, không gia trưởng, vũ phu, cờ bạc, nợ nần, nhậu nếu có chỉ mức vừa phải, kinh tế vững và ổn định để có thể lo cho bạn đời và con cái có cuộc sống ổn. Thật sự cuộc sống gia đình có hạnh phúc và bền vững hay không phụ thuộc rất nhiều vào tính cách tốt. Nếu anh thấy phù hợp thì kết nối với em nhé.

