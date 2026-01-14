Mong tìm người chân thành, tốt tính để cùng đón xuân mới

Mình sống và làm việc tại TP HCM, tính tình vui vẻ, hòa đồng, thích du lịch, yêu thiên nhiên, yêu trẻ con, gia đình nề nếp.

Mình sinh năm 1991, là nhân viên văn phòng làm việc tại quận Tân Bình, công việc hiện tại tương đối ổn định. Hàng ngày mình đọc báo VnExpress, thấy có nhiều bạn viết lên đây các dòng tâm sự để tìm người yêu. Cũng có nhiều bạn nhờ vào báo đã tìm được một nửa của mình. Thấy vậy nên mình cũng mạnh dạn viết vài dòng lên chuyên mục này, hy vọng tìm được người thương.

Mình sống và làm việc tại TP HCM, tính tình vui vẻ, hòa đồng, thích du lịch, yêu thiên nhiên, yêu trẻ con, gia đình nề nếp. Mong tìm được người có công việc ổn định, sống và làm việc tại TP HCM, chưa từng kết hôn như mình, hiền lành, nhân hậu, vui vẻ, tôn giáo không hoặc theo đạo Phật. Tuổi đã lớn nên mình viết lên chuyên mục này, hy vọng tìm được người chân tình, thật lòng muốn tìm hiểu để cùng nắm tay, bên nhau đến hết cuộc đời.

Cũng sắp tết rồi, mình hy vọng tìm được một nửa để cùng nhau đón một cái tết thật ấm cúng và ý nghĩa. Cầu mong cho các bạn đọc bước sang một năm mới luôn bình an và hạnh phúc.

