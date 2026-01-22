Mong tìm người chân thành ở Sài Gòn

Không cần hoàn hảo, chỉ cần em đủ chân thành, đủ ấm áp và sẵn sàng bước chậm cùng nhau.

Giữa thành phố đông đúc và bận rộn này, anh tin rằng mỗi người đều có lúc mong tìm được một người để cùng chia sẻ những điều rất đời thường. Anh người gốc Bắc Trung Bộ vào Sài Gòn đã lâu, 27 tuổi, đang sống và làm việc tại quận 7, TP HCM. Cuộc sống hiện tại khá ổn định, chỉ thiếu một người để cùng đi bộ những chiều tan ca, cùng ngồi cà phê cuối tuần và kể nhau nghe những câu chuyện nhỏ. Anh là người sống tình cảm, điềm đạm, trân trọng sự chân thành và luôn nghiêm túc trong các mối quan hệ. Không quá ồn ào, mình thích những buổi hẹn đơn giản, những chuyến du lịch, những cuộc trò chuyện đủ sâu để hiểu nhau hơn theo thời gian.



Anh chỉ mong gặp một bạn nữ độc thân, không quan trọng tuổi tác và chưa kết hôn, có cùng mong muốn về một mối quan hệ lâu dài. Không cần hoàn hảo, chỉ cần đủ chân thành, đủ ấm áp và sẵn sàng bước chậm cùng nhau. Anh tin rằng khi hai người đồng điệu, mọi điều giản dị cũng trở nên đáng nhớ. Nếu em cũng tìm một người để bắt đầu từ sự tử tế và kết thúc bằng sự gắn bó, hy vọng chúng ta có thể cho nhau một cơ hội làm quen. Cảm ơn em đã đọc những dòng này.

