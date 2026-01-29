Mong tìm người bạn trai biết lắng nghe và thấu hiểu

Em sinh năm 1981, sống và làm việc tại Bình Dương, là người sống chân thành và suy nghĩ thực tế.

Công việc văn phòng mang đến cho em đủ bận rộn để luôn trân trọng những phút giây bình yên. Em là người sống chân thành, suy nghĩ thực tế, thích sự rõ ràng và đề cao giá trị của sự tử tế trong các mối quan hệ.

Ở giai đoạn này, em mong muốn tìm một người bạn trai, cũng có thể là một tri kỷ để đồng hành cùng nhau trong chặng đường phía trước. Em hy vọng làm quen với một anh hơn tuổi, chín chắn, có trách nhiệm, biết lắng nghe và thấu hiểu. Không cần phô trương hay lời nói hoa mỹ, chỉ cần sự quan tâm thể hiện bằng hành động và sự tôn trọng dành cho nhau.

Em mong có một người để cùng trò chuyện sau ngày dài, chia sẻ những niềm vui nhỏ, những lo toan đời thường và có thể cùng nhau xây dựng một mối quan hệ nghiêm túc, lâu dài nếu đủ duyên. Nếu anh cũng đang tìm kiếm sự bình yên, đồng cảm và chân thành, em rất vui được làm quen.

