Mong tìm được một nửa ấm áp, đồng hành

Mình 33 tuổi, làm việc văn phòng tại TP HCM, là người vui vẻ, năng động.

Mình yêu nắng nhiều hơn mưa, thích đi ăn uống, xem phim hay đơn giản là trò chuyện để chia sẻ cùng nhau. Với mình, hạnh phúc không cần quá lớn lao, chỉ cần đến từ những điều bình dị và chân thành.

Sau một ngày dài, điều mình mong mỏi nhất không phải là những buổi tiệc xa hoa hay những chuyến đi thật xa, mà là có một người để tâm sự, một bờ vai để tựa vào, hay chỉ một tin nhắn hỏi thăm đơn giản. Và mình nghĩ bạn cũng vậy, bạn cũng muốn có ai đó để chia sẻ, để tâm sự, để sau những vất vả của công việc và cuộc sống có thể cảm thấy mình không còn đơn độc.

Mình hy vọng được làm quen với một người đàn ông trong độ tuổi 34–36, sống tại TP HCM, có công việc ổn định, tính cách ấm áp, chân thành, không gia trưởng. Mình trân trọng một mối quan hệ được xây dựng trên sự thấu hiểu và tôn trọng lẫn nhau, nơi cả hai không chỉ là người yêu mà còn là tri kỷ, đồng hành qua những vui buồn, cùng nhau vượt qua thử thách và tận hưởng những ngày bình yên.

Nếu bạn cũng đang tìm một người để cùng nắm tay đi qua những ngày nắng đẹp và cả những cơn mưa bất chợt, mình tin rằng chúng ta có thể bắt đầu từ một cuộc trò chuyện nhỏ. Biết đâu, chính từ đó, chúng ta tìm thấy sự đồng điệu và một tương lai đáng mong chờ.

Thân mến.

