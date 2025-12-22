Mong tìm được mối quan hệ nghiêm túc và bền lâu sau đổ vỡ

Mình sinh năm 1984, quê ở Bắc Ninh, sống và làm việc tại Hà Nội, sống giản dị, suy nghĩ tích cực, ham học hỏi.

Chào mọi người, mình là độc giả thường xuyên của chuyên mục Hẹn hò VnExpress. Qua một thời gian theo dõi và trò chuyện, mình nhận thấy không phải ai cũng đủ thoải mái để chia sẻ đầy đủ về hoàn cảnh và mong muốn của bản thân. Hôm nay, mình viết bài này với mục đích tìm một người thật sự hiểu mình, một tình yêu theo đúng nghĩa. Mình sẽ chia sẻ thật về hoàn cảnh hiện tại, cũng như mong muốn và tiêu chuẩn về người mà mình đang tìm kiếm.

Xin giới thiệu về bản thân: mình sinh năm 1984, quê ở Bắc Ninh, sống và làm việc tại Hà Nội. Mình là nam, cao 1m71, nặng 67 kg, làm công việc văn phòng với mức lương trung bình, nhưng mình có thể dành toàn bộ số tiền kiếm được cho gia đình, bởi với mình, cuộc sống đơn giản lắm, chẳng cần gì nhiều cho riêng mình cả. Hiện mình thuê nhà ở Hà Nội.

Mình đã chủ động kết thúc cuộc hôn nhân cách đây một năm (về lý do ly hôn, mình sẽ chia sẻ sau, nhưng tựu chung lại là vì những khác biệt và tổn thương kéo dài mà cả hai không thể dung hòa). Mình có bé trai 10 tuổi (hiện ở cùng mẹ, nhưng tình cảm giữa hai bố con vẫn luôn rất gắn bó).

Trong cuộc sống, mình sống giản dị, suy nghĩ tích cực, ham học hỏi và luôn cố gắng. Mình thích âm nhạc, thể thao và có lối sống lành mạnh, không sử dụng các chất kích thích (rượu, bia, thuốc lá...).

Trong tình cảm, mình chân thành, sẵn sàng nhường nhịn khi cần, chỉ mong người mình yêu thương cảm thấy an yên. Với người mình yêu, mình chỉ có một mong muốn nhỏ thôi: hãy trân trọng nhau và sống biết trước, biết sau (đừng quá đáng quá, vì đó cũng là lý do mình chủ động kết thúc cuộc hôn nhân kéo dài 10 năm).

Trong công việc, mình luôn hòa đồng và sẵn sàng giúp đỡ người khác trong khả năng của mình.

Mình thật sự mong có thể tìm được một tình yêu đúng nghĩa - nơi hai người cùng thấu hiểu, chia sẻ và đồng hành với nhau trong cuộc sống.

Về tiêu chuẩn người mình mong muốn tìm kiếm:

- Là người sống biết điều, biết trước, biết sau

- Tuổi từ 30 trở lên

- Quê quán: không yêu cầu

- Có công việc với thu nhập ổn định, đủ sống

- Chiều cao từ 1m45 trở lên

- Nếu từng đổ vỡ hôn nhân và có con càng tốt

Mình xin chia sẻ thêm một số quan điểm và cách sống nếu như chúng ta là người cùng một nhà:

Thứ nhất là vấn đề con cái. Nếu bạn đã có con và không muốn sinh thêm con nữa cũng không sao, mình tôn trọng quyết định của bạn. Mình sẽ chăm sóc và coi con của bạn như con của chúng ta.

Thứ hai là vấn đề sống cùng bố mẹ chồng. Mình có thể ở cùng hoặc không. Bật mí là bố mẹ mình cực kỳ dễ tính. Hơn nữa, mình luôn sống công bằng, không bao giờ có chuyện nghe lời mẹ mà đối xử không tốt với người mình yêu thương.

Thứ ba là trong các dịp lễ Tết, quà cáp hay hỗ trợ hai bên nội ngoại, chúng ta sẽ cùng trao đổi để hài hòa, và mình luôn tôn trọng, ưu tiên cảm xúc của bạn.

Thứ tư là vấn đề tài chính trong gia đình. Mình sẽ luôn tôn trọng mọi quyết định của bạn. Những chi tiêu nhỏ thì thôi, chi tiêu lớn thì chúng mình sẽ cùng bàn bạc, thống nhất; nếu không thống nhất được thì sẽ theo ý kiến của bạn.

Thứ năm là vấn đề trong gia đình. Ngoài công việc hành chính, mình sẽ ưu tiên dành toàn bộ thời gian cho gia đình. Mình sẽ cố gắng là một người chồng tốt, một người con có hiếu và một người cha gương mẫu.

Trên đây là những chia sẻ và tiêu chuẩn lựa chọn bạn đời của mình. Mình đã nói rất rõ ràng. Bạn nào cảm thấy phù hợp, hãy liên lạc với mình nhé.

