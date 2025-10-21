Mong tìm được cô gái giản dị, có trái tim ấm áp

Anh 36 tuổi, quê ở Hưng Yên, làm kỹ sư cho một công ty nước ngoài.

Cuộc sống ổn định, công việc khá bận nhưng anh luôn dành thời gian cho những điều giản dị và ý nghĩa. Anh không phải người hoàn hảo, cũng chẳng giỏi nói lời hoa mỹ, nhưng anh tin rằng tình yêu thật sự được xây dựng từ sự chân thành, tin tưởng và thấu hiểu. Anh thích những khoảnh khắc yên bình - một bữa cơm gia đình, một buổi tối cùng trò chuyện, hay chỉ đơn giản là được sẻ chia những câu chuyện đời thường với người mà mình trân trọng.

Anh không chịu được sự giả dối và toan tính, cũng không tìm kiếm sự phù phiếm hay hời hợt. Anh muốn gặp một người phụ nữ có trái tim ấm áp, sống thật với chính mình, có chí hướng và nghiêm túc trong chuyện tình cảm. Có thể em chưa hoàn hảo, nhưng nếu em biết yêu thương và sẵn sàng đồng hành cùng anh, thì anh tin mình sẽ cùng nhau tạo nên một câu chuyện đẹp.

Anh mong muốn một mối quan hệ bền vững, nơi cả hai cùng vun đắp, chia sẻ và không bao giờ bỏ rơi nhau dù cuộc sống có khó khăn thế nào. Nếu em cũng đang tìm một người đàn ông bình dị, chân thành và có trách nhiệm, thì anh ở đây, chân thành mở lòng và sẵn sàng cùng em bước tiếp.

Cảm ơn em đã dành thời gian đọc những dòng này. Nếu có duyên, anh rất mong được nghe câu chuyện của em và cùng nhau bắt đầu một hành trình mới nhẹ nhàng nhưng đầy ý nghĩa.

Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ