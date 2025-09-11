Mong tìm được bến đỗ của cuộc đời mình

Mong muốn lớn nhất của anh lúc này là tìm được hạnh phúc của riêng mình, điều mà từ lâu anh đã ước mong nhưng chưa có được.

Anh bước sang tuổi 35, sinh ra và lớn lên tại mảnh đất Hà Nội đầy sự nhộn nhịp trong cuộc sống nhưng cũng thật bình yên, mộc mạc trong tim mỗi người.

Về ngoại hình, nếu theo nhận xét của mọi người thân, bạn bè, anh thuộc dạng dễ nhìn, chiều cao vừa đủ mức trung bình. Tính tình thì luôn ưu tiên sự vui vẻ, lạc quan và có khả năng đem lại tiếng cười cho người khác.

Anh đang làm về mảng viễn thông, công việc ở mức tạm ổn, giờ giấc linh hoạt nên sẽ thực hiện được nhiều kế hoạch riêng nữa.

Sở thích của anh là các môn thể thao như bóng đá, cầu lông, pickle ball, bi-a... nhưng không thích nhậu sau khi chơi đâu. Thích được đi du lịch trải nghiệm, nghe nhạc, xem phim... những sở thích cũng rất bình dân, giản dị thôi em nhé.

Mong muốn của anh là có thể tìm được người bạn đồng hành để có thể cùng nhau bước tiếp ở quãng đời còn lại, anh không đề ra chuẩn mực nào để tìm người bạn đồng hành ấy, đơn giản chỉ là mình hợp ý nhau, hợp tính nhau để có thể cùng nhau chia sẻ và vun đắp cho gia đình sau này. Trước tiên, mình có thể làm bạn, sau đó nếu có duyên sẽ tính tới chuyện lâu dài em nhé.

Nếu em muốn tìm hiểu thêm về anh, hãy gửi thư cho anh nhé.

