Mong tìm bạn gái cùng đi hết quãng đời còn lại

Mình sinh năm 1990, quê ở Thái Bình. Trước hết về ngoại hình của mình, không được đẹp, dáng mình gầy, trang phục bình thường là quần bò, áo phông, hình dung chung là như vậy. Mình làm công việc văn phòng cơ bản, thu nhập của mình chỉ từ công việc đó, lương 10 triệu đồng (mình ghi điều này ra có vẻ không phù hợp lắm, nhưng mình muốn mọi thứ sát thực tế, tránh sự nhầm lẫn cho các bạn).

Hiện tại mình thuê phòng, làm việc ở Hà Nội, hơi lười một chút nhưng chắc chắn không quá bẩn. Mình ngoại ngữ cũng kém, nhưng thi thoảng nghe nhạc nước ngoài, nghe âm thanh là chủ yếu, xem anime hay truyện tranh gì đó. Rượu bia mình cũng hiếm khi dùng. Về mặt giao tiếp thì không tốt lắm, nói chung lúc nói khá nhiều, nhưng uống mấy thứ vào chẳng nghĩ được gì. Giờ thì mình cũng chưa biết ghi thêm gì nữa, tổng quan là như vậy.

Người mình muốn gặp, giới tính nữ, sạch sẽ một chút để bù lại với mình, có việc làm của mình, quê ngoài Bắc, ở Thái Bình càng tốt, nếu ở xa thì hy vọng ít lắm. Sống không coi nói dối là thói quen, từng có hoặc chưa lập gia đình đều được (nhưng không có bé), cân nặng không quá 70 kg vì mình 50 kg thôi, tâm lý, thiện chí với nhau là điều cốt lõi. Kẻ không muốn gặp, mấy người lừa tiền, đầu tư, tự chủ kinh tế... xin đừng gửi email với mình. Xin cảm ơn mọi người đã đọc bài viết.

