Mong sẽ có anh trong dịp tết này

Mình sinh năm 1981, quê ở Bắc Trung Bộ, gia đình chuyển vào TP Hồ Chí Minh đã lâu, làm giáo viên và chưa kết hôn lần nào.

Thời gian trôi thật nhanh, nhìn bạn bè đồng nghiệp đều lập gia đình còn mình vẫn lẻ bóng đi về. Mình viết bài mong chuyên mục Hẹn hò là cầu nối giúp mình tìm được người phù hợp, có thể chia sẻ với mình những buồn vui trong cuộc sống.

Mình được mọi người nhận xét là trẻ hơn so với tuổi, hiền lành, dễ thương, đa phần mọi người khi gặp mặt đều để lại thiện cảm. Mình tính vui vẻ, sống hướng nội và theo đạo Phật. Có thời gian rảnh, mình sẽ đi, tập ăn chay mỗi tháng vài ngày. Đối với mình gia đình rất quan trọng. Mình quan niệm hôn nhân là sự tôn trọng, thấu hiểu, chia sẻ và sống có trách nhiệm. Người bạn đời phải là người chung thủy, luôn hướng về gia đình.

Mình mong gặp người đàn ông nghiêm túc, chững chạc, công việc ổn định, có lối sống lành mạnh, hướng thiện, sống có trách nhiệm và là bờ vai vững chãi bảo vệ và cùng mình xây dựng một gia đình hạnh phúc. Mình sống và làm việc ổn định ở TP HCM nên nếu anh cũng ở đây thì thật tuyệt vời, còn không thì tùy duyên.

Mình hy vọng gặp người phù hợp để cùng nhau tìm hiểu và chia sẻ những vui buồn trong cuộc sống. Mình không có nhu cầu giao kết bạn bốn phương, nên mong sẽ gặp được người nghiêm túc, xác định mối quan hệ tiến tới hôn nhân.

Cảm ơn chuyên mục đã kết nối.

