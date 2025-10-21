Mong nửa yêu thương biết quan tâm, chia sẻ và có chí tiến thủ

Mình 28 tuổi, làm nhân viên văn phòng và có một công việc tay trái nên thu nhập khá ổn.

Mình là gay, sống ở Sài Gòn gần 7 năm. Dù sinh ra và lớn lên ở miền Bắc, nhưng vì tình yêu, mình quyết định chuyển vào Sài Gòn. Mối tình 5 năm mà mình từng nghĩ sẽ kết thúc bằng một cái kết đẹp lại không như mong đợi. Do sự khác biệt trong vấn đề gia đình hai bên nên chúng mình giờ chỉ còn là bạn.

Hiện tại, mình muốn tìm một người đặc biệt, một lý do để mình tiếp tục ở lại Sài Gòn rộng lớn này. Về bản thân, mình 28 tuổi, làm nhân viên văn phòng và có một công việc tay trái nên thu nhập khá ổn. Mình rất thích thể thao để duy trì sức khỏe, thỉnh thoảng mình cũng đi bơi, đi chạy bộ.

Về người ấy, mình không đặt ra yêu cầu gì cao, chỉ cần bạn là người biết quan tâm, chia sẻ và có chí tiến thủ trong cuộc sống, có nguyện vọng tìm một người bạn - một người tri kỷ.

Cảm ơn các bạn đã dành thời gian đọc. Chúc mọi người một ngày mới vui vẻ.

