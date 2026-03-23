Mong những ngày bình dị bên người em yêu thương

Em nghĩ mình đủ tốt, đủ dịu dàng, đủ bình yên để cùng anh viết tiếp trọn vẹn con đường mình đang đi tới.

Quá nửa cuộc đời, em chông chênh tìm một hạnh phúc. Mỗi người một số phận, nên mãi em cũng không thể lý giải được sao mình lại long đong. Có những buổi chiều trên đường đi làm về, thèm một cảm giác có ai đó đợi mình, có ai đó quan tâm, nhưng dường như nó xa vời. Cuộc sống cứ cuốn người phụ nữ với hai đứa con trôi đi mà quên mất những lúc yếu lòng, những lúc cô đơn nhất cũng cần một bờ vai để dựa. Em biết sẽ rất nhiều người ngại khi em một mình với hai con, nhưng em tự hào và hạnh phúc khi có hai con bên cạnh. Chỉ mong anh đến với em bằng một tình yêu vĩ đại nhất dành cho em và con.

Em nghĩ mình đủ tốt, đủ dịu dàng, đủ bình yên để cùng anh viết tiếp trọn vẹn con đường mình đang đi tới. Em đã trải qua đủ mọi cung bậc của cuộc sống, đã trải qua những tổn thương có lẽ đã lớn lắm rồi. Em đủ thấu hiểu và đủ kiên nhẫn ở lại cùng anh, nắm tay anh, dựa vào anh cùng ngắm hoàng hôn. Mong cho những lời của em chạm vào ai đó để được cùng nhau thấu hiểu, mong cho những dòng này có thể an ủi một ai đó khi lòng chông chênh nhất.

Dù cho chúng ta có duyên với nhau hay không, em vẫn mong cho những trái tim chưa được trọn vẹn sẽ trọn vẹn, những trái tim từng tổn thương sẽ được chữa lành, hạnh phúc rồi sẽ đến với tất cả chúng ta. Em ở đây, đợi anh về.

