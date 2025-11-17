Mong người yêu em chân thành

Em thích chăm sóc gia đình, muốn được lo cho người em yêu từng bữa cơm, giấc ngủ.

Em đã quá nhiều tổn thương nên không dám nghĩ về một tình yêu lãng mạn. Em chỉ mong một người yêu thương em, đừng làm em tổn thương. Một người có thể chở che em, khi em cảm thấy mệt mỏi thì người ấy ôm em. Em mạnh mẽ đối đầu ngoài xã hội nhưng khi về nhà em cũng chỉ là một cô gái muốn được quan tâm, được nhõng nhẽo.

Em thích chăm sóc gia đình, muốn được lo cho người em yêu từng bữa cơm, giấc ngủ. Em không được bắt mắt nên dù có tốt tính thì khó được yêu thương. Em hy vọng sẽ có người thật sự chân thành muốn cùng em xây dựng gia đình.

Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ