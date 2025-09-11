Mong năm 2025 sẽ khép lại quá trình tìm kiếm hạnh phúc của em

Em hy vọng năm nay sẽ may mắn tìm được anh - người em cần: đủ chân thành, bao dung và tử tế.

Em thèm có người cùng tần số để bầu bạn, thèm cảm giác sau mỗi ngày đi làm về có thể kể cho nhau nghe đủ thứ chuyện, dù có thể chỉ là những câu chuyện linh tinh. Em thèm cảm giác được cùng nhau làm việc nhà, cùng trải qua những sinh hoạt đời thường bình dị nhưng hạnh phúc.

Em từng có gia đình nhưng chúng em chia tay khá sớm, em nuôi con từ đó đến nay đã qua một giáp. Hiện cuộc sống của mẹ con em đã ổn: có một ngôi nhà nho nhỏ, có xe che mưa nắng cho con, có gia đình nhà ngoại luôn thương yêu mẹ con em. Mọi khó khăn đã lùi lại phía sau, dù trước mắt vẫn có thể còn nhiều thử thách, nhưng em mong mọi thứ sẽ nhẹ nhàng hơn. Đặc biệt, khi tìm được bạn đồng hành, em tin rằng khó mấy cũng sẽ ổn.

Em khá nghị lực, chung thủy và không thích sự lăng nhăng. Khi đã xác định với ai, em sẽ toàn tâm toàn ý với người đó. Khi không thích, em cũng nói rõ để không mất thời gian của cả hai bên.

Tính theo tuổi các cụ, năm nay em vừa bước vào đầu 4, cái tuổi không còn trẻ nhưng cũng chưa quá già. Con người không ai hoàn hảo, em cũng vậy. Trong quá khứ, em đã có những bài học phải trả giá khi còn non và xanh, bỏ lỡ vài cơ hội đáng lẽ có thể nắm bắt nếu chuẩn bị tốt hơn, chín chắn hơn.

Cứ coi như đó là duyên phận chưa đến hoặc chưa đúng nên giờ em lại ngồi viết mail, nhờ quý báo giúp kết nối với anh, tìm anh thêm lần nữa.

Về phần anh, em mong anh chân thành, tử tế, bao dung, cùng em cố gắng. Em chưa hoàn hảo, chưa hoàn thiện nên mong anh cùng em phấn đấu để cuộc sống tốt hơn. Anh ở Hải Phòng hoặc có công việc có thể chuyển về đây thì tốt quá, vì công việc của em khá khó chuyển đi tỉnh khác, thành phố khác.

