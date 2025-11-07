Mong muốn tìm bạn đời thấu hiểu và sẻ chia

Mình mong được làm quen với bạn nữ quê miền Trung, sống tình cảm, biết chia sẻ và cùng nhau hướng đến một mái ấm bình yên.

Mình sinh năm 1988, quê Quảng Trị, đang sinh sống và làm việc tại Đà Nẵng, trong lĩnh vực marketing. Công việc mình gắn bó nhiều năm, ổn định và phù hợp với tính cách của mình. Mình là người chân thành, sống tình cảm, biết lắng nghe và tôn trọng người khác. Dù có khuyết tật nhỏ nhưng mình vẫn sinh hoạt và làm việc như người bình thường, sống độc lập và luôn cố gắng hướng về điều tích cực. Mình chưa từng kết hôn và mong muốn tìm được người đồng hành thật lòng để cùng nhau xây dựng cuộc sống hạnh phúc, giản dị và ấm áp nơi thành phố Đà Nẵng, nơi mình xem là chốn an cư lâu dài.



Ngoài công việc, mình thích âm nhạc, du lịch, chụp ảnh phong cảnh và những buổi trò chuyện nhẹ nhàng. Mình cũng biết nội trợ, nấu ăn và sẵn sàng chia sẻ việc nhà, vì mình tin rằng hạnh phúc được vun đắp từ những điều nhỏ bé và sự thấu hiểu mỗi ngày. Mình mong được làm quen với bạn nữ quê miền Trung (Huế, Quảng Trị, Đà Nẵng...), là người sống tình cảm, biết chia sẻ và cùng nhau hướng đến một mái ấm bình yên. Nếu bạn thấy có chút đồng cảm qua những dòng này, mình rất vui được lắng nghe và bắt đầu câu chuyện của hai người.

Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ