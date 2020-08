Mong muốn sửa chữa nhà tắm cho mẹ

Tôi mong mình sẽ sớm thực hiện cải tạo nhà tắm cho mẹ để bản thân yên tâm hơn khi công tác xa nhà.

Kết thúc ngày làm việc cuối tuần, như những người con công tác xa nhà khác, tôi rời nơi làm việc để trở lại ngôi nhà thân yêu của mình. Bố mất đã lâu, nhà chỉ còn 2 mẹ con, tuy neo người nhưng luôn ấm áp và đầy tình yêu thương. Câu chuyện trong những bữa cơm cuối tuần là những chuyện thường nhật đã qua.

Dạo gần đây, những vấn đề về hệ thống nước và nhà tắm thường xuyên xảy ra nhiều hơn do các thiết bị lắp đặt qua thời gian cũng dần xuống cấp. Đường nước hay rò rỉ, sàn đã lâu mòn nguy cơ trơn trượt thiếu an toàn, tường ẩm mốc. Mỗi lần như vậy, sau khi tự mình sửa xong các sự cố, tôi lại thầm nhủ, bản thân phải cố gắng, để có điều kiện sửa sang lại nhà cửa, gồm cả phòng tắm cho mẹ sử dụng tiện lợi, an toàn. Có lẽ bất kỳ ai có hoàn cảnh xa nhà đều sẽ thấu hiểu được mong muốn ấy, luôn muốn làm những gì tốt nhất có thể cho mẹ thôi.

Một góc phòng tắm của gia đình.

Nhà là nơi để về, nơi đem lại cảm giác ấm áp của yêu thương. Phòng khách cho cảm giác phóng đạt, thoải mái, nhà bếp đem lại sự ấm cúng, phòng ngủ đem lại sự riêng tư, tĩnh lặng, còn phòng tắm là nơi gột rửa những bụi bặm, mệt mỏi sau ngày đã đi qua, thả lỏng thể xác, tâm hồn, để những căng thẳng, lo toan trong cuộc sống trôi đi theo dòng nước, để hồi phục lại khu vườn cảm xúc nội tâm.

Tâm bình yên cuộc sống sẽ bình yên. Mong một ngày gần nhất, tôi sẽ thực hiện được mong ước của mình, có thể yên tâm hơn khi công tác xa nhà, để mỗi khi trở về tôi luôn thấy mẹ luôn vui vẻ mỗi ngày.

Nông Thanh Hải