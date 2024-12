Mong mùa xuân này có anh

Em chưa từng kết hôn, tính vui vẻ, nhẹ nhàng, hướng nội, biết quan tâm gia đình.

Chào anh, người em tìm kiếm lâu nay, hy vọng anh mau xuất hiện sau bài viết này của em. Em sinh năm 1990, là con gái xứ Quảng, tốt nghiệp đại học, ngoại hình dễ nhìn, công việc ổn định ở Sài Gòn. Ngẫm lại, thời gian trôi đi nhanh thật anh nhỉ, lại sắp một mùa xuân nữa về rồi. Gần đây bạn bè hay trêu chọc là "con trai tốt đã có chủ cả rồi", nhưng em nghĩ mình sẽ tìm được anh, người đàn ông chững chạc, trưởng thành. Em tin ở đâu đó, vẫn có rất nhiều người như mình, đi về lẻ bóng bởi có nhiều lý do khác nhau mà tới giờ hạnh phúc vẫn tắc đường và chưa kịp tới nơi.



Hiện tại cuộc sống hàng ngày của em trôi qua khá bình yên. Ngoài công việc, em tự tạo niềm vui cho bản thân, tập yoga, học thêm nhiều điều mới để hoàn thiện bản thân. Em tin anh đọc những dòng chữ này cũng như em, đang tìm kiếm cho mình một nửa yêu thương, một người bạn thật đặc biệt, là người ở cạnh bên lúc vui buồn, chia sẻ áp lực, thăng trầm của cuộc sống, công việc... Hy vọng có thể tiến xa hơn để đến với hôn nhân, được cùng nhau xây dựng một gia đình nhỏ, dạy cho con trẻ từ những điều bé nhỏ nhất.



Em nghĩ không ai hoàn hảo cả nên trong tình cảm, em chỉ tìm người phù hợp với mình và mong cả hai có thể vì nhau mà thông cảm hoặc thay đổi theo hướng tích cực, do gặp được nhau đã là duyên. Nếu muốn mối duyên lâu dài phải có sự duy trì từ cả hai bên. Nếu anh đọc thư của em, có sự đồng điệu và muốn tìm hiểu thêm, hãy viết thư cho em nhé. Em rất mong chờ điều đó. Chúc anh nhiều sức khỏe, vui vẻ và bình an. Mong nhận được hồi âm từ anh.

